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В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 09.07.2025
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности
Беспилотная опасность отменена в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T06:09:00+03:00
2025-07-09T06:09:00+03:00
2025-07-09T06:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
пензенская область
олег мельниченко
безопасность
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. "На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность", - написал Мельниченко.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пензенская область, олег мельниченко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Пензенская область, Олег Мельниченко, Безопасность
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности
Мельниченко: в Пензенской области отменили режим беспилотной опасности