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Генпрокуратура уточнила иск к главе "ЮГК" - РИА Новости, 09.07.2025
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11:02 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/trebovaniya-2028092898.html
Генпрокуратура уточнила иск к главе "ЮГК"
Генпрокуратура уточнила иск к главе "ЮГК" - РИА Новости, 09.07.2025
Генпрокуратура уточнила иск к главе "ЮГК"
Генеральная прокуратура РФ уточнила исковые требования к главе ООО "Управляющая компания ЮГК" Константину Струкову после исследования материалов силовиков,... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T11:02:00+03:00
2025-07-09T11:02:00+03:00
происшествия
россия
швейцария
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
югк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ уточнила исковые требования к главе ООО "Управляющая компания ЮГК" Константину Струкову после исследования материалов силовиков, обнаруживших, что бизнесмен выводил деньги из России, а также всячески помогал местным чиновникам, чтобы в дальнейшем оказывать на них влияние, следует из документов надзорного ведомства, с которыми ознакомилось РИА Новости. В них отмечается, что уточнение исковых требований связано с итогами дополнительных проверок, проведенных прокурорами по материалам ФСБ, СК и ФНС. В частности, по данным силовиков, Струков инициировал принятие ряда региональных актов, которые упростили получении лицензии на пользование недрами и земельными участками на неконкурентной основе. Эти документы также устанавливали льготы для компаний, фактически принадлежащих Струков. Более того, как следует из уточненных исковых требований, чтобы скрыть свое участие в компании "ЮГК", Струков оформил актив на кипрский офшор – Ugold Limited, а руководителем назначил свою дочь, имеющую гражданство Швейцарии. При этом бизнесом он управлял лично. Например, на своих предприятиях он ввел механизм ухода от налогообложения в России, а добываемые драгоценные металлы вывозил в ОАЭ по заниженной стоимости и там через компанию-посредника продавал по рыночной цене. "Наряду с этим высокий статус заместителя председателя законодательного собрания Челябинской области Струков использовал для доступа к представителям исполнительной, правоохранительной и судебной ветвей власти в регионе… Зависимости чиновников от себя Струков добивался путем передачи им дорогостоящих подарков, денежных сертификатов, продуктов питания, коллекционных вин, организации за свой счет банкетов и развлекательных мероприятий, предоставления собственной недвижимости для проживания, а также трудоустройства родственников в собственные структуры", - отмечается в исковом заявлении. "В материалы дела приобщены сведения о том, как Струков по договору аренды передал руководителю регионального управления СК России Колбасину А.И. за 10 тысяч рублей в месяц в пользование квартиру в центре Челябинска площадью 121 кв. м. При этом рыночная стоимость аренды аналогичных помещений достигает 100 тысяч рублей", - сообщается в документе. Отмечается, что "наработанные коррупционные связи" Струков использовал "для оказания содействия знакомым ему чиновникам". "В частности, имея сведения о наличии в производстве суда антикоррупционного иска Генеральной прокуратуры РФ к бывшему губернатору региона Юревичу, Струков принял решение вмешаться в процесс его рассмотрения", - указано в документе. Из документа следует, что параллельно с этим Струков регулярно выводил деньги в Черногорию, Бельгию, Швейцарию, Люксембург, Латвию, Эстонию и Турцию. Для этих операций он использовал членов семьи, так как сам не имел права заводить счета в иностранных банках. И таким образом Струков с близкими смогли приобрести недвижимость, яхты и предметы роскоши. Например, в Черногории Струков ведет строительство пятизвездочной гостиницы Hotel Dobra Luka. Его супруга в Сербии является участницей ряда фирм. С ней Струков в феврале 2022 года расторг брак. Но, по мнению силовиков, данная процедура являлась фиктивной, а фактически они продолжают вести совместное хозяйство и бизнес. Основной иск Генеральной прокуратуры, по данным районного суда, поступил в инстанцию Челябинска 2 июля. Документ касается обращения в доход государства ООО "Управляющая Компания ЮГК" и ряда других компаний. Иск предъявлен к восьми ответчикам, среди которых Константин Струков и Александра Струковы, Екатерина Абрамова, Андрей Верзилин, Сергей Евтеев, Наталия Зарубина, Евгения Кузнецова, Наталья Субботина. Третьими лицами указаны ООО "Управляющая компания ЮГК", ПАО "Южуралзолото группа компаний", ООО "Бизнес-актив", ООО "Хоум" и ООО "Уралвент". Согласно исковым требованиям, с которыми ознакомилось РИА Новости, Генпрокуратура просит передать государству 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая Компания ЮГК", принадлежащих Константину Струкову, акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", принадлежащие Струкову и Екатерине Кузнецовой, 100% долей ООО "Бизнес-Актив", принадлежащих Евгении Кузнецовой, 100% долей ООО "Хоум" и ООО "Уралвент", принадлежащих Наталии Зарубиной. В рамках заявления надзорного ведомства суд принял обеспечительные меры к указанной собственности. ЮГК – четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух "хабах" – Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Основной бенефициар – Константин Струков, ему принадлежит 67,8%, еще 22% у "ААА Управление Капиталом", входящее в группу "Газпромбанк", а 10,2% акций находятся в свободном обращении.
https://realty.ria.ru/20250418/genprokuratura-2012058690.html
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происшествия, россия, швейцария, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), югк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Швейцария, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ), ЮГК, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Генеральная прокуратура РФ
Генпрокуратура уточнила иск к главе "ЮГК"

ГП уточнила исковые требования к главе "ЮГК" Струкову

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ уточнила исковые требования к главе ООО "Управляющая компания ЮГК" Константину Струкову после исследования материалов силовиков, обнаруживших, что бизнесмен выводил деньги из России, а также всячески помогал местным чиновникам, чтобы в дальнейшем оказывать на них влияние, следует из документов надзорного ведомства, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них отмечается, что уточнение исковых требований связано с итогами дополнительных проверок, проведенных прокурорами по материалам ФСБ, СК и ФНС.
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В частности, по данным силовиков, Струков инициировал принятие ряда региональных актов, которые упростили получении лицензии на пользование недрами и земельными участками на неконкурентной основе. Эти документы также устанавливали льготы для компаний, фактически принадлежащих Струков.
Более того, как следует из уточненных исковых требований, чтобы скрыть свое участие в компании "ЮГК", Струков оформил актив на кипрский офшор – Ugold Limited, а руководителем назначил свою дочь, имеющую гражданство Швейцарии. При этом бизнесом он управлял лично. Например, на своих предприятиях он ввел механизм ухода от налогообложения в России, а добываемые драгоценные металлы вывозил в ОАЭ по заниженной стоимости и там через компанию-посредника продавал по рыночной цене.
"Наряду с этим высокий статус заместителя председателя законодательного собрания Челябинской области Струков использовал для доступа к представителям исполнительной, правоохранительной и судебной ветвей власти в регионе… Зависимости чиновников от себя Струков добивался путем передачи им дорогостоящих подарков, денежных сертификатов, продуктов питания, коллекционных вин, организации за свой счет банкетов и развлекательных мероприятий, предоставления собственной недвижимости для проживания, а также трудоустройства родственников в собственные структуры", - отмечается в исковом заявлении.
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"В материалы дела приобщены сведения о том, как Струков по договору аренды передал руководителю регионального управления СК России Колбасину А.И. за 10 тысяч рублей в месяц в пользование квартиру в центре Челябинска площадью 121 кв. м. При этом рыночная стоимость аренды аналогичных помещений достигает 100 тысяч рублей", - сообщается в документе.
Отмечается, что "наработанные коррупционные связи" Струков использовал "для оказания содействия знакомым ему чиновникам". "В частности, имея сведения о наличии в производстве суда антикоррупционного иска Генеральной прокуратуры РФ к бывшему губернатору региона Юревичу, Струков принял решение вмешаться в процесс его рассмотрения", - указано в документе.
Из документа следует, что параллельно с этим Струков регулярно выводил деньги в Черногорию, Бельгию, Швейцарию, Люксембург, Латвию, Эстонию и Турцию. Для этих операций он использовал членов семьи, так как сам не имел права заводить счета в иностранных банках. И таким образом Струков с близкими смогли приобрести недвижимость, яхты и предметы роскоши. Например, в Черногории Струков ведет строительство пятизвездочной гостиницы Hotel Dobra Luka. Его супруга в Сербии является участницей ряда фирм. С ней Струков в феврале 2022 года расторг брак. Но, по мнению силовиков, данная процедура являлась фиктивной, а фактически они продолжают вести совместное хозяйство и бизнес.
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Основной иск Генеральной прокуратуры, по данным районного суда, поступил в инстанцию Челябинска 2 июля. Документ касается обращения в доход государства ООО "Управляющая Компания ЮГК" и ряда других компаний. Иск предъявлен к восьми ответчикам, среди которых Константин Струков и Александра Струковы, Екатерина Абрамова, Андрей Верзилин, Сергей Евтеев, Наталия Зарубина, Евгения Кузнецова, Наталья Субботина. Третьими лицами указаны ООО "Управляющая компания ЮГК", ПАО "Южуралзолото группа компаний", ООО "Бизнес-актив", ООО "Хоум" и ООО "Уралвент".
Согласно исковым требованиям, с которыми ознакомилось РИА Новости, Генпрокуратура просит передать государству 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая Компания ЮГК", принадлежащих Константину Струкову, акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", принадлежащие Струкову и Екатерине Кузнецовой, 100% долей ООО "Бизнес-Актив", принадлежащих Евгении Кузнецовой, 100% долей ООО "Хоум" и ООО "Уралвент", принадлежащих Наталии Зарубиной.
В рамках заявления надзорного ведомства суд принял обеспечительные меры к указанной собственности.
ЮГК – четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух "хабах" – Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Основной бенефициар – Константин Струков, ему принадлежит 67,8%, еще 22% у "ААА Управление Капиталом", входящее в группу "Газпромбанк", а 10,2% акций находятся в свободном обращении.
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ПроисшествияРоссияШвейцарияЧелябинская областьСледственный комитет России (СК РФ)ЮГКФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Генеральная прокуратура РФ
 
 
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