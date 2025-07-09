https://ria.ru/20250709/trebovaniya-2028092898.html

Генпрокуратура уточнила иск к главе "ЮГК"

Генпрокуратура уточнила иск к главе "ЮГК" - РИА Новости, 09.07.2025

Генпрокуратура уточнила иск к главе "ЮГК"

Генеральная прокуратура РФ уточнила исковые требования к главе ООО "Управляющая компания ЮГК" Константину Струкову после исследования материалов силовиков,... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T11:02:00+03:00

2025-07-09T11:02:00+03:00

2025-07-09T11:02:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ уточнила исковые требования к главе ООО "Управляющая компания ЮГК" Константину Струкову после исследования материалов силовиков, обнаруживших, что бизнесмен выводил деньги из России, а также всячески помогал местным чиновникам, чтобы в дальнейшем оказывать на них влияние, следует из документов надзорного ведомства, с которыми ознакомилось РИА Новости. В них отмечается, что уточнение исковых требований связано с итогами дополнительных проверок, проведенных прокурорами по материалам ФСБ, СК и ФНС. В частности, по данным силовиков, Струков инициировал принятие ряда региональных актов, которые упростили получении лицензии на пользование недрами и земельными участками на неконкурентной основе. Эти документы также устанавливали льготы для компаний, фактически принадлежащих Струков. Более того, как следует из уточненных исковых требований, чтобы скрыть свое участие в компании "ЮГК", Струков оформил актив на кипрский офшор – Ugold Limited, а руководителем назначил свою дочь, имеющую гражданство Швейцарии. При этом бизнесом он управлял лично. Например, на своих предприятиях он ввел механизм ухода от налогообложения в России, а добываемые драгоценные металлы вывозил в ОАЭ по заниженной стоимости и там через компанию-посредника продавал по рыночной цене. "Наряду с этим высокий статус заместителя председателя законодательного собрания Челябинской области Струков использовал для доступа к представителям исполнительной, правоохранительной и судебной ветвей власти в регионе… Зависимости чиновников от себя Струков добивался путем передачи им дорогостоящих подарков, денежных сертификатов, продуктов питания, коллекционных вин, организации за свой счет банкетов и развлекательных мероприятий, предоставления собственной недвижимости для проживания, а также трудоустройства родственников в собственные структуры", - отмечается в исковом заявлении. "В материалы дела приобщены сведения о том, как Струков по договору аренды передал руководителю регионального управления СК России Колбасину А.И. за 10 тысяч рублей в месяц в пользование квартиру в центре Челябинска площадью 121 кв. м. При этом рыночная стоимость аренды аналогичных помещений достигает 100 тысяч рублей", - сообщается в документе. Отмечается, что "наработанные коррупционные связи" Струков использовал "для оказания содействия знакомым ему чиновникам". "В частности, имея сведения о наличии в производстве суда антикоррупционного иска Генеральной прокуратуры РФ к бывшему губернатору региона Юревичу, Струков принял решение вмешаться в процесс его рассмотрения", - указано в документе. Из документа следует, что параллельно с этим Струков регулярно выводил деньги в Черногорию, Бельгию, Швейцарию, Люксембург, Латвию, Эстонию и Турцию. Для этих операций он использовал членов семьи, так как сам не имел права заводить счета в иностранных банках. И таким образом Струков с близкими смогли приобрести недвижимость, яхты и предметы роскоши. Например, в Черногории Струков ведет строительство пятизвездочной гостиницы Hotel Dobra Luka. Его супруга в Сербии является участницей ряда фирм. С ней Струков в феврале 2022 года расторг брак. Но, по мнению силовиков, данная процедура являлась фиктивной, а фактически они продолжают вести совместное хозяйство и бизнес. Основной иск Генеральной прокуратуры, по данным районного суда, поступил в инстанцию Челябинска 2 июля. Документ касается обращения в доход государства ООО "Управляющая Компания ЮГК" и ряда других компаний. Иск предъявлен к восьми ответчикам, среди которых Константин Струков и Александра Струковы, Екатерина Абрамова, Андрей Верзилин, Сергей Евтеев, Наталия Зарубина, Евгения Кузнецова, Наталья Субботина. Третьими лицами указаны ООО "Управляющая компания ЮГК", ПАО "Южуралзолото группа компаний", ООО "Бизнес-актив", ООО "Хоум" и ООО "Уралвент". Согласно исковым требованиям, с которыми ознакомилось РИА Новости, Генпрокуратура просит передать государству 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая Компания ЮГК", принадлежащих Константину Струкову, акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", принадлежащие Струкову и Екатерине Кузнецовой, 100% долей ООО "Бизнес-Актив", принадлежащих Евгении Кузнецовой, 100% долей ООО "Хоум" и ООО "Уралвент", принадлежащих Наталии Зарубиной. В рамках заявления надзорного ведомства суд принял обеспечительные меры к указанной собственности. ЮГК – четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух "хабах" – Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Основной бенефициар – Константин Струков, ему принадлежит 67,8%, еще 22% у "ААА Управление Капиталом", входящее в группу "Газпромбанк", а 10,2% акций находятся в свободном обращении.

https://realty.ria.ru/20250418/genprokuratura-2012058690.html

https://ria.ru/20250306/isk-2003482150.html

https://ria.ru/20250702/pereryv-2026647345.html

https://ria.ru/20250625/arest-2025237576.html

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происшествия, россия, швейцария, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), югк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), генеральная прокуратура рф