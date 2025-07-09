https://ria.ru/20250709/trassa-2028135138.html

Паслер рассказал, когда откроют участок трассы М-12 в Свердловской области

Паслер рассказал, когда откроют участок трассы М-12 в Свердловской области - РИА Новости, 09.07.2025

Паслер рассказал, когда откроют участок трассы М-12 в Свердловской области

Участок федеральной трассы М-12 "Восток", расположенный в Свердловской области, будет открыт в июле 2025 года, сообщил журналистам врио главы региона Денис... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T13:58:00+03:00

2025-07-09T13:58:00+03:00

2025-07-09T13:58:00+03:00

тюмень

свердловская область

россия

денис паслер

марат хуснуллин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007939177_0:46:2991:1728_1920x0_80_0_0_ef976373027b46926bde886094e02dd8.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Участок федеральной трассы М-12 "Восток", расположенный в Свердловской области, будет открыт в июле 2025 года, сообщил журналистам врио главы региона Денис Паслер. "Если говорить про запуск именно этой составляющей до нас, я думаю, что это произойдет уже в этом месяце... Вся работа организационная идет. В сторону Тюмени тоже работа идет полным ходом. Один раз я уже проехал и посмотрел, что все движется. Все заинтересованы в этой дороге, мы прекрасно понимаем, какой трафик, как пассажирский, так и грузовой", - сказал Паслер. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что строительство автомобильной дороги Дюртюли - Ачит, которая войдёт в состав продолжения трассы М-12 "Восток" до Екатеринбурга и пройдёт по территориям трёх регионов, будет завершено в середине лета, в 2026 году дорога будет продлена до Тюмени.

https://ria.ru/20250618/minpromtorg-2023689485.html

тюмень

свердловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тюмень, свердловская область, россия, денис паслер, марат хуснуллин