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Паслер рассказал, когда откроют участок трассы М-12 в Свердловской области - РИА Новости, 09.07.2025
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13:58 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/trassa-2028135138.html
Паслер рассказал, когда откроют участок трассы М-12 в Свердловской области
Паслер рассказал, когда откроют участок трассы М-12 в Свердловской области - РИА Новости, 09.07.2025
Паслер рассказал, когда откроют участок трассы М-12 в Свердловской области
Участок федеральной трассы М-12 "Восток", расположенный в Свердловской области, будет открыт в июле 2025 года, сообщил журналистам врио главы региона Денис... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T13:58:00+03:00
2025-07-09T13:58:00+03:00
тюмень
свердловская область
россия
денис паслер
марат хуснуллин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Участок федеральной трассы М-12 "Восток", расположенный в Свердловской области, будет открыт в июле 2025 года, сообщил журналистам врио главы региона Денис Паслер. "Если говорить про запуск именно этой составляющей до нас, я думаю, что это произойдет уже в этом месяце... Вся работа организационная идет. В сторону Тюмени тоже работа идет полным ходом. Один раз я уже проехал и посмотрел, что все движется. Все заинтересованы в этой дороге, мы прекрасно понимаем, какой трафик, как пассажирский, так и грузовой", - сказал Паслер. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что строительство автомобильной дороги Дюртюли - Ачит, которая войдёт в состав продолжения трассы М-12 "Восток" до Екатеринбурга и пройдёт по территориям трёх регионов, будет завершено в середине лета, в 2026 году дорога будет продлена до Тюмени.
https://ria.ru/20250618/minpromtorg-2023689485.html
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тюмень, свердловская область, россия, денис паслер, марат хуснуллин
Тюмень, Свердловская область, Россия, Денис Паслер, Марат Хуснуллин
Паслер рассказал, когда откроют участок трассы М-12 в Свердловской области

Паслер: участок трассы М-12 "Восток" на Урале откроют в июле 2025 года

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенис Паслер
Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Денис Паслер. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Участок федеральной трассы М-12 "Восток", расположенный в Свердловской области, будет открыт в июле 2025 года, сообщил журналистам врио главы региона Денис Паслер.
"Если говорить про запуск именно этой составляющей до нас, я думаю, что это произойдет уже в этом месяце... Вся работа организационная идет. В сторону Тюмени тоже работа идет полным ходом. Один раз я уже проехал и посмотрел, что все движется. Все заинтересованы в этой дороге, мы прекрасно понимаем, какой трафик, как пассажирский, так и грузовой", - сказал Паслер.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что строительство автомобильной дороги Дюртюли - Ачит, которая войдёт в состав продолжения трассы М-12 "Восток" до Екатеринбурга и пройдёт по территориям трёх регионов, будет завершено в середине лета, в 2026 году дорога будет продлена до Тюмени.
Запуск беспилотных грузовых автомобилей на Центральной кольцевой автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Эксперимент с беспилотными грузовиками могут расширить на трассу М-12
18 июня, 19:54
 
ТюменьСвердловская областьРоссияДенис ПаслерМарат Хуснуллин
 
 
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