https://ria.ru/20250709/tramp-2028244822.html

На Западе впали в ярость из-за нового решения Трампа по Украине

На Западе впали в ярость из-за нового решения Трампа по Украине - РИА Новости, 09.07.2025

На Западе впали в ярость из-за нового решения Трампа по Украине

Решение президента США Дональда Трампа об отправке оружия Киеву может обернуться для него провалом, пишет геополитический обозреватель Драго Боснич в своей... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T23:47:00+03:00

2025-07-09T23:47:00+03:00

2025-07-09T23:47:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа об отправке оружия Киеву может обернуться для него провалом, пишет геополитический обозреватель Драго Боснич в своей статье для InfoBRICS.Это серьезно подрывает общественное доверие к администрации Трампа, которая продолжает втягиваться в одну (гео)политически бесполезную ситуацию за другой. Это также происходит в то время, когда приближается кампания по промежуточным выборам, а это означает, что Трамп фактически убивает шансы своей партии сохранить контроль в Конгрессе США. Не говоря уже о геополитических последствиях таких решений, поскольку все это лишь еще больше подрывает базовые национальные интересы и стратегическую безопасность Америки", — отмечается в материале.На прошлой неделе газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину из-за истощения американских запасов. Но в понедельник президент США Дональд Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Портал Axios сообщил, что Трамп намерен немедленно отправить на Украину 10 зенитных ракет-перехватчиков Patriot.

https://ria.ru/20250709/tramp-2028240029.html

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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, брикс, politico