Рейтинг@Mail.ru
Трамп прокомментировал информацию о расследовании против Бреннана и Коми - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:40 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/tramp-2028244424.html
Трамп прокомментировал информацию о расследовании против Бреннана и Коми
Трамп прокомментировал информацию о расследовании против Бреннана и Коми - РИА Новости, 09.07.2025
Трамп прокомментировал информацию о расследовании против Бреннана и Коми
Президент США Дональд Трамп заявил, что бывшие руководители ЦРУ и ФБР Джон Бреннан и Джеймс Коми должны заплатить за опровергнутую теорию о "российском следе". РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T23:40:00+03:00
2025-07-09T23:40:00+03:00
в мире
россия
сша
республика коми
дональд трамп
джон бреннан
джеймс коми
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что бывшие руководители ЦРУ и ФБР Джон Бреннан и Джеймс Коми должны заплатить за опровергнутую теорию о "российском следе". "Я ничего не знаю об этом, кроме того, что сегодня прочитал. Но я думаю они очень бесчестные люди, продажные дьявольски, может, они должны за это заплатить. Я считаю, что они по-настоящему плохие и бесчестные", - заявил Трамп журналистам. Так он прокомментировал информацию о расследовании против Бреннана и Коми. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт ранее заявила об уверенности в том, что Бреннан и Коми лгали конгрессу под присягой. В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами якобы сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования. Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено". Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://ria.ru/20250709/dmitriev-2028062443.html
https://ria.ru/20250603/ssha-2020671552.html
россия
сша
республика коми
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, республика коми, дональд трамп, джон бреннан, джеймс коми, фбр, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Россия, США, Республика Коми, Дональд Трамп, Джон Бреннан, Джеймс Коми, ФБР, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Трамп прокомментировал информацию о расследовании против Бреннана и Коми

Трамп: бывшие главы ФБР и ЦРУ должны заплатить за теорию о российском следе

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что бывшие руководители ЦРУ и ФБР Джон Бреннан и Джеймс Коми должны заплатить за опровергнутую теорию о "российском следе".
«
"Я ничего не знаю об этом, кроме того, что сегодня прочитал. Но я думаю они очень бесчестные люди, продажные дьявольски, может, они должны за это заплатить. Я считаю, что они по-настоящему плохие и бесчестные", - заявил Трамп журналистам.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Глава РФПИ заявил, что команда Клинтон посеяла семена клеветы о России
Вчера, 06:56
Так он прокомментировал информацию о расследовании против Бреннана и Коми.
Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт ранее заявила об уверенности в том, что Бреннан и Коми лгали конгрессу под присягой.
В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами якобы сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования.
Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено".
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Комитет сената США удалил доклад о "вмешательстве России" в выборы
3 июня, 14:47
 
В миреРоссияСШАРеспублика КомиДональд ТрампДжон БреннанДжеймс КомиФБРЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала