Трамп прокомментировал информацию о расследовании против Бреннана и Коми
Трамп: бывшие главы ФБР и ЦРУ должны заплатить за теорию о российском следе
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что бывшие руководители ЦРУ и ФБР Джон Бреннан и Джеймс Коми должны заплатить за опровергнутую теорию о "российском следе".
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"Я ничего не знаю об этом, кроме того, что сегодня прочитал. Но я думаю они очень бесчестные люди, продажные дьявольски, может, они должны за это заплатить. Я считаю, что они по-настоящему плохие и бесчестные", - заявил Трамп журналистам.
Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт ранее заявила об уверенности в том, что Бреннан и Коми лгали конгрессу под присягой.
В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами якобы сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования.
Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено".
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.