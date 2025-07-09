https://ria.ru/20250709/tramp-2028244424.html

Трамп прокомментировал информацию о расследовании против Бреннана и Коми

Трамп прокомментировал информацию о расследовании против Бреннана и Коми - РИА Новости, 09.07.2025

Трамп прокомментировал информацию о расследовании против Бреннана и Коми

Президент США Дональд Трамп заявил, что бывшие руководители ЦРУ и ФБР Джон Бреннан и Джеймс Коми должны заплатить за опровергнутую теорию о "российском следе". РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T23:40:00+03:00

2025-07-09T23:40:00+03:00

2025-07-09T23:40:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что бывшие руководители ЦРУ и ФБР Джон Бреннан и Джеймс Коми должны заплатить за опровергнутую теорию о "российском следе". "Я ничего не знаю об этом, кроме того, что сегодня прочитал. Но я думаю они очень бесчестные люди, продажные дьявольски, может, они должны за это заплатить. Я считаю, что они по-настоящему плохие и бесчестные", - заявил Трамп журналистам. Так он прокомментировал информацию о расследовании против Бреннана и Коми. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт ранее заявила об уверенности в том, что Бреннан и Коми лгали конгрессу под присягой. В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами якобы сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования. Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено". Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://ria.ru/20250709/dmitriev-2028062443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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