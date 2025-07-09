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Заявления Трампа о России вызвали недоумение в США - РИА Новости, 09.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:56 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/tramp-2028240029.html
Заявления Трампа о России вызвали недоумение в США
Заявления Трампа о России вызвали недоумение в США - РИА Новости, 09.07.2025
Заявления Трампа о России вызвали недоумение в США
Противоречивые заявления президента США Дональда Трампа о России свидетельствуют о его нежелании признавать очевидное, считает геополитический аналитик Патрик... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T22:56:00+03:00
2025-07-09T22:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
сша
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Противоречивые заявления президента США Дональда Трампа о России свидетельствуют о его нежелании признавать очевидное, считает геополитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса Deep Dive."Я думаю, что это просто нежелание признавать факты и ​​неготовность сказать киевским властям, что они не получат назад территории. Они их потеряли. &lt;…&gt; Навсегда", — отметил он.Аналитик также добавил, что, по его мнению, если США не смогут донести это до украинских властей, то это будет похоже на то, будто Трамп косвенно дает Москве "зеленый свет", чтобы она продвигалась вперед к достижению своих целей в области национальной безопасности.Ранее Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным не смог достичь прогресса. Телефонный разговор двух лидеров состоялся 3 июля. Трамп позднее также заявил, что был "очень расстроен" этой беседой.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям ТрампаКак сообщал Песков, Путин в ходе телефонного разговора напомнил Трампу, что Россия ожидает согласования дат третьего раунда переговоров с Украиной. При этом российский президент, как отмечал Песков, в разговоре с Трампом повторил, что Россия заинтересована достичь цели СВО предпочтительно политико-дипломатическими средствами.
https://ria.ru/20250709/ukraina-2028227806.html
https://ria.ru/20250709/putin-2028232356.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Санкции в отношении России
Заявления Трампа о России вызвали недоумение в США

Хеннингсен: слова Трампа о России свидетельствуют о нежелании признавать факты

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Противоречивые заявления президента США Дональда Трампа о России свидетельствуют о его нежелании признавать очевидное, считает геополитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса Deep Dive.
"Я думаю, что это просто нежелание признавать факты и ​​неготовность сказать киевским властям, что они не получат назад территории. Они их потеряли. <…> Навсегда", — отметил он.
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Вчера, 20:53
Аналитик также добавил, что, по его мнению, если США не смогут донести это до украинских властей, то это будет похоже на то, будто Трамп косвенно дает Москве "зеленый свет", чтобы она продвигалась вперед к достижению своих целей в области национальной безопасности.
Ранее Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным не смог достичь прогресса. Телефонный разговор двух лидеров состоялся 3 июля. Трамп позднее также заявил, что был "очень расстроен" этой беседой.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
На Западе сравнили переговорные позиции Путина и Трампа по Украине
Вчера, 21:29
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа
Как сообщал Песков, Путин в ходе телефонного разговора напомнил Трампу, что Россия ожидает согласования дат третьего раунда переговоров с Украиной. При этом российский президент, как отмечал Песков, в разговоре с Трампом повторил, что Россия заинтересована достичь цели СВО предпочтительно политико-дипломатическими средствами.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Эксперт прокомментировал слова Трампа о санкциях против России
Вчера, 16:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинСанкции в отношении России
 
 
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