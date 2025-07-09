https://ria.ru/20250709/tramp-2028240029.html

Заявления Трампа о России вызвали недоумение в США

Заявления Трампа о России вызвали недоумение в США - РИА Новости, 09.07.2025

Заявления Трампа о России вызвали недоумение в США

Противоречивые заявления президента США Дональда Трампа о России свидетельствуют о его нежелании признавать очевидное, считает геополитический аналитик Патрик... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T22:56:00+03:00

2025-07-09T22:56:00+03:00

2025-07-09T22:56:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Противоречивые заявления президента США Дональда Трампа о России свидетельствуют о его нежелании признавать очевидное, считает геополитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса Deep Dive."Я думаю, что это просто нежелание признавать факты и ​​неготовность сказать киевским властям, что они не получат назад территории. Они их потеряли. <…> Навсегда", — отметил он.Аналитик также добавил, что, по его мнению, если США не смогут донести это до украинских властей, то это будет похоже на то, будто Трамп косвенно дает Москве "зеленый свет", чтобы она продвигалась вперед к достижению своих целей в области национальной безопасности.Ранее Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным не смог достичь прогресса. Телефонный разговор двух лидеров состоялся 3 июля. Трамп позднее также заявил, что был "очень расстроен" этой беседой.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям ТрампаКак сообщал Песков, Путин в ходе телефонного разговора напомнил Трампу, что Россия ожидает согласования дат третьего раунда переговоров с Украиной. При этом российский президент, как отмечал Песков, в разговоре с Трампом повторил, что Россия заинтересована достичь цели СВО предпочтительно политико-дипломатическими средствами.

https://ria.ru/20250709/ukraina-2028227806.html

https://ria.ru/20250709/putin-2028232356.html

https://ria.ru/20250709/ssha-2028172854.html

россия

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