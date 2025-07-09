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Politico: Трамп готов поддержать законопроект о санкциях против России - РИА Новости, 10.07.2025
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22:53 09.07.2025 (обновлено: 04:45 10.07.2025)
https://ria.ru/20250709/tramp-2028239534.html
Politico: Трамп готов поддержать законопроект о санкциях против России
Politico: Трамп готов поддержать законопроект о санкциях против России - РИА Новости, 10.07.2025
Politico: Трамп готов поддержать законопроект о санкциях против России
Президент США Дональд Трамп выразил готовность поддержать новый двухпартийный законопроект о санкциях против России, при условии, что документ будет изменен... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-09T22:53:00+03:00
2025-07-10T04:45:00+03:00
в мире
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил готовность поддержать новый двухпартийный законопроект о санкциях против России, при условии, что документ будет изменен таким образом, чтобы расширить полномочия главы государства в вопросах внешней политики, сообщает в среду издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме и Конгрессе. "Администрация не позволит конгрессу управлять внешней политикой президента. Законопроект должен включать полноценные полномочия по освобождению от санкций", - сказал высокопоставленный представитель Белого дома. По словам источников, в текущей редакции проект разрешает президенту на 180 дней отменить 500-процентные пошлины в отношении стран, закупающих российскую нефть и уран. По соглашению с Белым домом сенатор Линдси Грэм (внесен в российский список террористов и экстремистов) согласился добавить возможность продления этой отсрочки — при условии последующего контроля со стороны конгресса. Однако администрация требует убрать механизм такого контроля. Трамп в беседе с журналистами заявил, что рассматривает инициативу "очень внимательно" и подчеркнул, что любые новые санкции должны вводиться "по его усмотрению". Он также пожаловался, что президент России Владимир Путин якобы отказался от серьёзных переговоров о мире на Украине, несмотря на его многомесячные усилия. "Президент вложил в это личный авторитет. А Путин выставил его в дураках", - цитирует издание одного из республиканских стратегов. В свою очередь, спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что поддерживает идею санкционного законопроекта, добавив о необходимости послать российскому руководству "сигнал". Как пишет Politico, несмотря на поддержку большинства сенаторов — под законопроектом подписались более 80 из них — республиканцы в конгрессе не спешат выносить его на голосование до получения "ясного и однозначного" одобрения президента. "Если президент поддерживает санкции — я тоже, но я отталкиваюсь от позиции президента", - заявил на условиях анонимности один из высокопоставленных членов конгресса США.
https://ria.ru/20250607/sanktsii-2021454548.html
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, майк джонсон
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Майк Джонсон
Politico: Трамп готов поддержать законопроект о санкциях против России

Politico: Трамп готов поддержать двапартийный проект о санкциях против России

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил готовность поддержать новый двухпартийный законопроект о санкциях против России, при условии, что документ будет изменен таким образом, чтобы расширить полномочия главы государства в вопросах внешней политики, сообщает в среду издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме и Конгрессе.
"Администрация не позволит конгрессу управлять внешней политикой президента. Законопроект должен включать полноценные полномочия по освобождению от санкций", - сказал высокопоставленный представитель Белого дома.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Трамп будет лично принимать решение о санкциях против России
7 июня, 01:45
По словам источников, в текущей редакции проект разрешает президенту на 180 дней отменить 500-процентные пошлины в отношении стран, закупающих российскую нефть и уран. По соглашению с Белым домом сенатор Линдси Грэм (внесен в российский список террористов и экстремистов) согласился добавить возможность продления этой отсрочки — при условии последующего контроля со стороны конгресса. Однако администрация требует убрать механизм такого контроля.
Трамп в беседе с журналистами заявил, что рассматривает инициативу "очень внимательно" и подчеркнул, что любые новые санкции должны вводиться "по его усмотрению". Он также пожаловался, что президент России Владимир Путин якобы отказался от серьёзных переговоров о мире на Украине, несмотря на его многомесячные усилия.
"Президент вложил в это личный авторитет. А Путин выставил его в дураках", - цитирует издание одного из республиканских стратегов.
В свою очередь, спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что поддерживает идею санкционного законопроекта, добавив о необходимости послать российскому руководству "сигнал".
Как пишет Politico, несмотря на поддержку большинства сенаторов — под законопроектом подписались более 80 из них — республиканцы в конгрессе не спешат выносить его на голосование до получения "ясного и однозначного" одобрения президента. "Если президент поддерживает санкции — я тоже, но я отталкиваюсь от позиции президента", - заявил на условиях анонимности один из высокопоставленных членов конгресса США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Трамп заявил, что введение новых санкций против России зависит от него
8 июля, 19:43
 
В миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинМайк Джонсон
 
 
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