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Трамп спросил у президента англоязычной Либерии, где тот выучил английский
Трамп спросил у президента англоязычной Либерии, где тот выучил английский - РИА Новости, 09.07.2025
Трамп спросил у президента англоязычной Либерии, где тот выучил английский
Американский лидер Дональд Трамп поинтересовался у президента Либерии Джозефа Боакайя, где он так хорошо выучил английский язык, государственный в обеих... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T22:10:00+03:00
2025-07-09T22:10:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп поинтересовался у президента Либерии Джозефа Боакайя, где он так хорошо выучил английский язык, государственный в обеих странах. Портал Semafor 2 июля сообщил, что Трамп проведет саммит с лидерами Габона, Либерии, Мавритании, Сенегала и Гвинеи-Бисау со среды по пятницу. Как уточнило издание, в ходе саммита стороны обсудят участие США в секторе стратегических полезных ископаемых Западной Африки, а также вопросы региональной безопасности. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в понедельник заявила, что президент США в среду примет на обеде в парадной столовой в Белом доме лидеров пяти африканских государств. "Такой хороший английский, где вы научились так красиво разговаривать, в Либерии? За этим столом есть люди, которые и близко так хорошо не разговаривают", - сказал Трамп либерийскому коллеге на встрече с африканскими лидерами в Белом доме. Боакай об этом благоразумно молчал, лишь кивая в ответ на вопросы Трампа об образовании. Другие президенты прибыли из стран, где государственными являются французский, португальский и арабский языки, Трамп слушал их через переводчик. В Либерии говорят на английском.
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в мире, либерия, сша, габон, дональд трамп
В мире, Либерия, США, Габон, Дональд Трамп
Трамп спросил у президента англоязычной Либерии, где тот выучил английский
Трамп похвалил президента англоязычной Либерии Боакайю за хорошее знание языка