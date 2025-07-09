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Трамп спросил у президента англоязычной Либерии, где тот выучил английский - РИА Новости, 09.07.2025
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22:10 09.07.2025 (обновлено: 23:22 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/tramp-2028235944.html
Трамп спросил у президента англоязычной Либерии, где тот выучил английский
Трамп спросил у президента англоязычной Либерии, где тот выучил английский - РИА Новости, 09.07.2025
Трамп спросил у президента англоязычной Либерии, где тот выучил английский
Американский лидер Дональд Трамп поинтересовался у президента Либерии Джозефа Боакайя, где он так хорошо выучил английский язык, государственный в обеих... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T22:10:00+03:00
2025-07-09T23:22:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп поинтересовался у президента Либерии Джозефа Боакайя, где он так хорошо выучил английский язык, государственный в обеих странах. Портал Semafor 2 июля сообщил, что Трамп проведет саммит с лидерами Габона, Либерии, Мавритании, Сенегала и Гвинеи-Бисау со среды по пятницу. Как уточнило издание, в ходе саммита стороны обсудят участие США в секторе стратегических полезных ископаемых Западной Африки, а также вопросы региональной безопасности. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в понедельник заявила, что президент США в среду примет на обеде в парадной столовой в Белом доме лидеров пяти африканских государств. "Такой хороший английский, где вы научились так красиво разговаривать, в Либерии? За этим столом есть люди, которые и близко так хорошо не разговаривают", - сказал Трамп либерийскому коллеге на встрече с африканскими лидерами в Белом доме. Боакай об этом благоразумно молчал, лишь кивая в ответ на вопросы Трампа об образовании. Другие президенты прибыли из стран, где государственными являются французский, португальский и арабский языки, Трамп слушал их через переводчик. В Либерии говорят на английском.
https://ria.ru/20250521/tramp-2018352654.html
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в мире, либерия, сша, габон, дональд трамп
В мире, Либерия, США, Габон, Дональд Трамп
Трамп спросил у президента англоязычной Либерии, где тот выучил английский

Трамп похвалил президента англоязычной Либерии Боакайю за хорошее знание языка

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп поинтересовался у президента Либерии Джозефа Боакайя, где он так хорошо выучил английский язык, государственный в обеих странах.
Портал Semafor 2 июля сообщил, что Трамп проведет саммит с лидерами Габона, Либерии, Мавритании, Сенегала и Гвинеи-Бисау со среды по пятницу. Как уточнило издание, в ходе саммита стороны обсудят участие США в секторе стратегических полезных ископаемых Западной Африки, а также вопросы региональной безопасности. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в понедельник заявила, что президент США в среду примет на обеде в парадной столовой в Белом доме лидеров пяти африканских государств.
"Такой хороший английский, где вы научились так красиво разговаривать, в Либерии? За этим столом есть люди, которые и близко так хорошо не разговаривают", - сказал Трамп либерийскому коллеге на встрече с африканскими лидерами в Белом доме.
Боакай об этом благоразумно молчал, лишь кивая в ответ на вопросы Трампа об образовании.
Другие президенты прибыли из стран, где государственными являются французский, португальский и арабский языки, Трамп слушал их через переводчик. В Либерии говорят на английском.
Президент США Дональд Трамп и президент ЮАР Сирил Рамафоса во время встречи в Белом доме. 21 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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