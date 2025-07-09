https://ria.ru/20250709/tramp-2028235944.html

Трамп спросил у президента англоязычной Либерии, где тот выучил английский

Трамп спросил у президента англоязычной Либерии, где тот выучил английский - РИА Новости, 09.07.2025

Трамп спросил у президента англоязычной Либерии, где тот выучил английский

Американский лидер Дональд Трамп поинтересовался у президента Либерии Джозефа Боакайя, где он так хорошо выучил английский язык, государственный в обеих... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T22:10:00+03:00

2025-07-09T22:10:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп поинтересовался у президента Либерии Джозефа Боакайя, где он так хорошо выучил английский язык, государственный в обеих странах. Портал Semafor 2 июля сообщил, что Трамп проведет саммит с лидерами Габона, Либерии, Мавритании, Сенегала и Гвинеи-Бисау со среды по пятницу. Как уточнило издание, в ходе саммита стороны обсудят участие США в секторе стратегических полезных ископаемых Западной Африки, а также вопросы региональной безопасности. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в понедельник заявила, что президент США в среду примет на обеде в парадной столовой в Белом доме лидеров пяти африканских государств. "Такой хороший английский, где вы научились так красиво разговаривать, в Либерии? За этим столом есть люди, которые и близко так хорошо не разговаривают", - сказал Трамп либерийскому коллеге на встрече с африканскими лидерами в Белом доме. Боакай об этом благоразумно молчал, лишь кивая в ответ на вопросы Трампа об образовании. Другие президенты прибыли из стран, где государственными являются французский, португальский и арабский языки, Трамп слушал их через переводчик. В Либерии говорят на английском.

https://ria.ru/20250521/tramp-2018352654.html

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в мире, либерия, сша, габон, дональд трамп