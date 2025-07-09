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Трамп заявил, что не выяснял, кто принял решение о паузе в помощи Украине
Трамп заявил, что не выяснял, кто принял решение о паузе в помощи Украине - РИА Новости, 09.07.2025
Трамп заявил, что не выяснял, кто принял решение о паузе в помощи Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что не разбирался в том, отдавал ли Пентагон приказ о паузе в поставках оружия Украине без его ведома. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T21:10:00+03:00
2025-07-09T21:10:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не разбирался в том, отдавал ли Пентагон приказ о паузе в поставках оружия Украине без его ведома. "Я бы знал, если бы было принято решение. Я бы знал первым. Более того, я бы, вероятней всего, отдавал бы приказ, но я этого еще не делал", - сказал Трамп журналистам в Белом доме на вопрос о том, могло ли решение о паузе быть принято без его ведома. Президент США заявил, что не углублялся в эту тему и не думал о ней, поскольку в администрации сейчас "изучают Украину и боеприпасы". Несколько американских СМИ ранее сообщили, что Пентагон принял решение о приостановке поставок Киеву отдельных видов вооружения, застав врасплох Белый дом. О приостановке сообщалось 1 июля, в эти же дни госдеп заявлял, что военная помощь Киеву продолжается, речь идет лишь о некоторых позициях. Трамп говорил, что США при планировании помощи будут исходить из количества единиц вооружений на собственных складах и необходимости закрывать свои нужды. 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах.
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В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Трамп заявил, что не выяснял, кто принял решение о паузе в помощи Украине
Трамп заявил, что не выяснял, кто ставил на паузу поставки помощи Украине
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не разбирался в том, отдавал ли Пентагон приказ о паузе в поставках оружия Украине без его ведома.
"Я бы знал, если бы было принято решение. Я бы знал первым. Более того, я бы, вероятней всего, отдавал бы приказ, но я этого еще не делал", - сказал Трамп журналистам в Белом доме на вопрос о том, могло ли решение о паузе быть принято без его ведома.
Президент США заявил, что не углублялся в эту тему и не думал о ней, поскольку в администрации сейчас "изучают Украину и боеприпасы".
Несколько американских СМИ ранее сообщили, что Пентагон принял решение о приостановке поставок Киеву отдельных видов вооружения, застав врасплох Белый дом.
О приостановке сообщалось 1 июля, в эти же дни госдеп заявлял, что военная помощь Киеву продолжается, речь идет лишь о некоторых позициях. Трамп говорил, что США при планировании помощи будут исходить из количества единиц вооружений на собственных складах и необходимости закрывать свои нужды. 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах.