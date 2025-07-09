https://ria.ru/20250709/tramp-2028230565.html

Трамп заявил, что не выяснял, кто принял решение о паузе в помощи Украине

Трамп заявил, что не выяснял, кто принял решение о паузе в помощи Украине - РИА Новости, 09.07.2025

Трамп заявил, что не выяснял, кто принял решение о паузе в помощи Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не разбирался в том, отдавал ли Пентагон приказ о паузе в поставках оружия Украине без его ведома. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T21:10:00+03:00

2025-07-09T21:10:00+03:00

2025-07-09T22:21:00+03:00

в мире

сша

украина

киев

дональд трамп

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149999/57/1499995783_0:259:3788:2389_1920x0_80_0_0_2e828038959960edc16e551eaa75d7b9.jpg

ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не разбирался в том, отдавал ли Пентагон приказ о паузе в поставках оружия Украине без его ведома. "Я бы знал, если бы было принято решение. Я бы знал первым. Более того, я бы, вероятней всего, отдавал бы приказ, но я этого еще не делал", - сказал Трамп журналистам в Белом доме на вопрос о том, могло ли решение о паузе быть принято без его ведома. Президент США заявил, что не углублялся в эту тему и не думал о ней, поскольку в администрации сейчас "изучают Украину и боеприпасы". Несколько американских СМИ ранее сообщили, что Пентагон принял решение о приостановке поставок Киеву отдельных видов вооружения, застав врасплох Белый дом. О приостановке сообщалось 1 июля, в эти же дни госдеп заявлял, что военная помощь Киеву продолжается, речь идет лишь о некоторых позициях. Трамп говорил, что США при планировании помощи будут исходить из количества единиц вооружений на собственных складах и необходимости закрывать свои нужды. 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах.

https://ria.ru/20250708/khimoruzhie-2028035434.html

сша

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, министерство обороны сша