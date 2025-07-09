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Трамп пообещал изучить вопрос об отправке Украине батареи Patriot - РИА Новости, 09.07.2025
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20:51 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/tramp-2028227189.html
Трамп пообещал изучить вопрос об отправке Украине батареи Patriot
Трамп пообещал изучить вопрос об отправке Украине батареи Patriot - РИА Новости, 09.07.2025
Трамп пообещал изучить вопрос об отправке Украине батареи Patriot
Вопрос об отправке Украине дополнительной батареи американской системы ПВО Patriot по запросу Киева будет изучен с учетом того, что эта система очень дорогая и... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T20:51:00+03:00
2025-07-09T20:51:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Вопрос об отправке Украине дополнительной батареи американской системы ПВО Patriot по запросу Киева будет изучен с учетом того, что эта система очень дорогая и редкая, заявил в среду президент США Дональд Трамп. "Они (Украина - ред.) просят об этом. Они (Patriot - ред.) в действительности очень редкие, потому что много систем были отправлены на Украину. Но я знаю, что они сделали запрос. Нам придётся это изучить. Это очень, очень дорогая система", - сообщил он журналистам в Белом доме. Трамп также добавил, что сожалеет о необходимости тратить значительный объем денег на военную поддержку Украины. "Это очень печально", - отметил президент США.
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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп
Трамп пообещал изучить вопрос об отправке Украине батареи Patriot

Трамп заявил, что Украина просит батарею Patriot, но она очень дорогая и редкая

© Фото : DoD / Glenn FawcettЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : DoD / Glenn Fawcett
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Вопрос об отправке Украине дополнительной батареи американской системы ПВО Patriot по запросу Киева будет изучен с учетом того, что эта система очень дорогая и редкая, заявил в среду президент США Дональд Трамп.
«
"Они (Украина - ред.) просят об этом. Они (Patriot - ред.) в действительности очень редкие, потому что много систем были отправлены на Украину. Но я знаю, что они сделали запрос. Нам придётся это изучить. Это очень, очень дорогая система", - сообщил он журналистам в Белом доме.
Трамп также добавил, что сожалеет о необходимости тратить значительный объем денег на военную поддержку Украины. "Это очень печально", - отметил президент США.
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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В миреУкраинаСШАКиевДональд Трамп
 
 
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