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Трамп пообещал изучить вопрос об отправке Украине батареи Patriot
Трамп пообещал изучить вопрос об отправке Украине батареи Patriot - РИА Новости, 09.07.2025
Трамп пообещал изучить вопрос об отправке Украине батареи Patriot
Вопрос об отправке Украине дополнительной батареи американской системы ПВО Patriot по запросу Киева будет изучен с учетом того, что эта система очень дорогая и... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T20:51:00+03:00
2025-07-09T20:51:00+03:00
2025-07-09T20:51:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Вопрос об отправке Украине дополнительной батареи американской системы ПВО Patriot по запросу Киева будет изучен с учетом того, что эта система очень дорогая и редкая, заявил в среду президент США Дональд Трамп. "Они (Украина - ред.) просят об этом. Они (Patriot - ред.) в действительности очень редкие, потому что много систем были отправлены на Украину. Но я знаю, что они сделали запрос. Нам придётся это изучить. Это очень, очень дорогая система", - сообщил он журналистам в Белом доме. Трамп также добавил, что сожалеет о необходимости тратить значительный объем денег на военную поддержку Украины. "Это очень печально", - отметил президент США.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, киев, дональд трамп
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп
Трамп пообещал изучить вопрос об отправке Украине батареи Patriot
Трамп заявил, что Украина просит батарею Patriot, но она очень дорогая и редкая