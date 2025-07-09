https://ria.ru/20250709/tramp-2028227189.html

Трамп пообещал изучить вопрос об отправке Украине батареи Patriot

Трамп пообещал изучить вопрос об отправке Украине батареи Patriot - РИА Новости, 09.07.2025

Трамп пообещал изучить вопрос об отправке Украине батареи Patriot

Вопрос об отправке Украине дополнительной батареи американской системы ПВО Patriot по запросу Киева будет изучен с учетом того, что эта система очень дорогая и... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T20:51:00+03:00

2025-07-09T20:51:00+03:00

2025-07-09T20:51:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Вопрос об отправке Украине дополнительной батареи американской системы ПВО Patriot по запросу Киева будет изучен с учетом того, что эта система очень дорогая и редкая, заявил в среду президент США Дональд Трамп. "Они (Украина - ред.) просят об этом. Они (Patriot - ред.) в действительности очень редкие, потому что много систем были отправлены на Украину. Но я знаю, что они сделали запрос. Нам придётся это изучить. Это очень, очень дорогая система", - сообщил он журналистам в Белом доме. Трамп также добавил, что сожалеет о необходимости тратить значительный объем денег на военную поддержку Украины. "Это очень печально", - отметил президент США.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, киев, дональд трамп