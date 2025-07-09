https://ria.ru/20250709/tramp-2028226750.html

Трамп призвал страны Африки покупать американское оружие

Трамп призвал страны Африки покупать американское оружие - РИА Новости, 09.07.2025

Трамп призвал страны Африки покупать американское оружие

Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с коллегами из Габона, Гвинеи-Биасау, Либерии, Мавритании и Сенегала и призвал страны, две из которых в... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T20:46:00+03:00

2025-07-09T20:46:00+03:00

2025-07-09T20:46:00+03:00

в мире

габон

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с коллегами из Габона, Гвинеи-Биасау, Либерии, Мавритании и Сенегала и призвал страны, две из которых в списке из 10 беднейших, покупать американское оружие. "Ваши страны очень живые, с очень ценной землей, большими запасами минералов, нефти и чудесными людьми", - заявил Трамп в Белом доме. Он подчеркнул, что на африканском континенте видит новые экономические возможности. "Там огромное богатство и потенциал", - сказал он. Трамп призвал "увеличивать вложения в оборону за счет покупки американского оружия". Более четверти населения Мавритании живут за чертой бедности, Сенегал находится в конце списка стран по развитию, Гвинея-Бисау и Либерия входят в 10 беднейших. Экономика Габона растет на продаже нефти, леса и марганца. Общее население государств составляет около 33 миллионов человек.

https://ria.ru/20250410/tramp-2010358546.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, габон, либерия, мавритания, дональд трамп