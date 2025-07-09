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Трамп призвал страны Африки покупать американское оружие - РИА Новости, 09.07.2025
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20:46 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/tramp-2028226750.html
Трамп призвал страны Африки покупать американское оружие
Трамп призвал страны Африки покупать американское оружие - РИА Новости, 09.07.2025
Трамп призвал страны Африки покупать американское оружие
Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с коллегами из Габона, Гвинеи-Биасау, Либерии, Мавритании и Сенегала и призвал страны, две из которых в... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T20:46:00+03:00
2025-07-09T20:46:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с коллегами из Габона, Гвинеи-Биасау, Либерии, Мавритании и Сенегала и призвал страны, две из которых в списке из 10 беднейших, покупать американское оружие. "Ваши страны очень живые, с очень ценной землей, большими запасами минералов, нефти и чудесными людьми", - заявил Трамп в Белом доме. Он подчеркнул, что на африканском континенте видит новые экономические возможности. "Там огромное богатство и потенциал", - сказал он. Трамп призвал "увеличивать вложения в оборону за счет покупки американского оружия". Более четверти населения Мавритании живут за чертой бедности, Сенегал находится в конце списка стран по развитию, Гвинея-Бисау и Либерия входят в 10 беднейших. Экономика Габона растет на продаже нефти, леса и марганца. Общее население государств составляет около 33 миллионов человек.
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в мире, габон, либерия, мавритания, дональд трамп
В мире, Габон, Либерия, Мавритания, Дональд Трамп
Трамп призвал страны Африки покупать американское оружие

Трамп на встрече с коллегами из стран Африки призвал их покупать оружие у США

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с коллегами из Габона, Гвинеи-Биасау, Либерии, Мавритании и Сенегала и призвал страны, две из которых в списке из 10 беднейших, покупать американское оружие.
«
"Ваши страны очень живые, с очень ценной землей, большими запасами минералов, нефти и чудесными людьми", - заявил Трамп в Белом доме.
Он подчеркнул, что на африканском континенте видит новые экономические возможности. "Там огромное богатство и потенциал", - сказал он.
Трамп призвал "увеличивать вложения в оборону за счет покупки американского оружия".
Более четверти населения Мавритании живут за чертой бедности, Сенегал находится в конце списка стран по развитию, Гвинея-Бисау и Либерия входят в 10 беднейших. Экономика Габона растет на продаже нефти, леса и марганца. Общее население государств составляет около 33 миллионов человек.
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В миреГабонЛиберияМавританияДональд Трамп
 
 
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