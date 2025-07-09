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Эксперт оценил угрозу Трампа ввести пошлины на продукцию стран БРИКС - РИА Новости, 09.07.2025
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20:06 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/tramp-2028220828.html
Эксперт оценил угрозу Трампа ввести пошлины на продукцию стран БРИКС
Эксперт оценил угрозу Трампа ввести пошлины на продукцию стран БРИКС - РИА Новости, 09.07.2025
Эксперт оценил угрозу Трампа ввести пошлины на продукцию стран БРИКС
Угроза президента США Дональда Трампа вести пошлины на продукцию стран БРИКС стала ожидаемой, но она некритична и не приведет к расколу объединения, так как его РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T20:06:00+03:00
2025-07-09T20:06:00+03:00
технологии
сша
россия
дональд трамп
брикс
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Угроза президента США Дональда Трампа вести пошлины на продукцию стран БРИКС стала ожидаемой, но она некритична и не приведет к расколу объединения, так как его члены демонстрируют устойчивость и стремление координации внутри альянса, заявил РИА Новости генеральный директор ООО "ТК Компани", эксперт по сертификации Игорь Ткачук. "Выступление Дональда Трампа с инициативой ввести пошлины на продукцию стран БРИКС стало ожидаемым шагом в условиях формирования нового геоэкономического блока, активно отстаивающего интересы вне западной орбиты, поддерживающего дедолларизацию и расчеты в национальных валютах", - сказал он. "Таким образом, меры президента США направлены не только на ослабление торговли, но и на раскол внутри альянса. Угроза, безусловно, существует, но пока она не критична: БРИКС демонстрирует устойчивость и стремление к внутриальянсной координации", - подчеркнул собеседник агентства. Тем не менее, добавил Ткачук, рост пошлин приведет к удорожанию продукции из стран БРИКС: от китайской микроэлектроники до индийских фармкомпонентов. "Ужесточение условий импорта может также спровоцировать рост контрафакта. Когда легальные поставки становятся дорогими и затрудненными, компании ищут обходные пути — часто в сером сегменте. Однако в России действует антиконтрафактная политика, и контроль над маркетплейсами и рынками сбыта позволяет снижать уровень нелегальной продукции", - заметил собеседник агентства. "В ответ бизнес ищет адаптационные механизмы: популярны схемы ввоза через третьи страны и последующая "легализация" товаров уже в России. Это ставит перед регуляторами задачу по усилению таможенного контроля и идентификации страны происхождения. Иначе растет риск того, что иностранная продукция под видом отечественной попадет в розницу без соблюдения всех регламентов", - заключил Ткачук.
https://ria.ru/20250708/briks-2028025330.html
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технологии, сша, россия, дональд трамп, брикс, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Технологии, США, Россия, Дональд Трамп, БРИКС, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Эксперт оценил угрозу Трампа ввести пошлины на продукцию стран БРИКС

Бизнесмен Ткачук: угроза Трампа о пошлинах на продукцию БРИКС стала ожидаемой

© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости
Флаги стран-участников БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Угроза президента США Дональда Трампа вести пошлины на продукцию стран БРИКС стала ожидаемой, но она некритична и не приведет к расколу объединения, так как его члены демонстрируют устойчивость и стремление координации внутри альянса, заявил РИА Новости генеральный директор ООО "ТК Компани", эксперт по сертификации Игорь Ткачук.
"Выступление Дональда Трампа с инициативой ввести пошлины на продукцию стран БРИКС стало ожидаемым шагом в условиях формирования нового геоэкономического блока, активно отстаивающего интересы вне западной орбиты, поддерживающего дедолларизацию и расчеты в национальных валютах", - сказал он.
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Президент Бразилии осудил критику Трампа в адрес БРИКС
8 июля, 21:15
"Таким образом, меры президента США направлены не только на ослабление торговли, но и на раскол внутри альянса. Угроза, безусловно, существует, но пока она не критична: БРИКС демонстрирует устойчивость и стремление к внутриальянсной координации", - подчеркнул собеседник агентства.
Тем не менее, добавил Ткачук, рост пошлин приведет к удорожанию продукции из стран БРИКС: от китайской микроэлектроники до индийских фармкомпонентов.
"Ужесточение условий импорта может также спровоцировать рост контрафакта. Когда легальные поставки становятся дорогими и затрудненными, компании ищут обходные пути — часто в сером сегменте. Однако в России действует антиконтрафактная политика, и контроль над маркетплейсами и рынками сбыта позволяет снижать уровень нелегальной продукции", - заметил собеседник агентства.
"В ответ бизнес ищет адаптационные механизмы: популярны схемы ввоза через третьи страны и последующая "легализация" товаров уже в России. Это ставит перед регуляторами задачу по усилению таможенного контроля и идентификации страны происхождения. Иначе растет риск того, что иностранная продукция под видом отечественной попадет в розницу без соблюдения всех регламентов", - заключил Ткачук.
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NYT: развивающиеся экономики переключаются с торговли с США на БРИКС
8 июля, 12:58
 
ТехнологииСШАРоссияДональд ТрампБРИКСВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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