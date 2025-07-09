https://ria.ru/20250709/tramp-2028220828.html

Эксперт оценил угрозу Трампа ввести пошлины на продукцию стран БРИКС

Эксперт оценил угрозу Трампа ввести пошлины на продукцию стран БРИКС - РИА Новости, 09.07.2025

Эксперт оценил угрозу Трампа ввести пошлины на продукцию стран БРИКС

Угроза президента США Дональда Трампа вести пошлины на продукцию стран БРИКС стала ожидаемой, но она некритична и не приведет к расколу объединения, так как его РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T20:06:00+03:00

2025-07-09T20:06:00+03:00

2025-07-09T20:06:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Угроза президента США Дональда Трампа вести пошлины на продукцию стран БРИКС стала ожидаемой, но она некритична и не приведет к расколу объединения, так как его члены демонстрируют устойчивость и стремление координации внутри альянса, заявил РИА Новости генеральный директор ООО "ТК Компани", эксперт по сертификации Игорь Ткачук. "Выступление Дональда Трампа с инициативой ввести пошлины на продукцию стран БРИКС стало ожидаемым шагом в условиях формирования нового геоэкономического блока, активно отстаивающего интересы вне западной орбиты, поддерживающего дедолларизацию и расчеты в национальных валютах", - сказал он. "Таким образом, меры президента США направлены не только на ослабление торговли, но и на раскол внутри альянса. Угроза, безусловно, существует, но пока она не критична: БРИКС демонстрирует устойчивость и стремление к внутриальянсной координации", - подчеркнул собеседник агентства. Тем не менее, добавил Ткачук, рост пошлин приведет к удорожанию продукции из стран БРИКС: от китайской микроэлектроники до индийских фармкомпонентов. "Ужесточение условий импорта может также спровоцировать рост контрафакта. Когда легальные поставки становятся дорогими и затрудненными, компании ищут обходные пути — часто в сером сегменте. Однако в России действует антиконтрафактная политика, и контроль над маркетплейсами и рынками сбыта позволяет снижать уровень нелегальной продукции", - заметил собеседник агентства. "В ответ бизнес ищет адаптационные механизмы: популярны схемы ввоза через третьи страны и последующая "легализация" товаров уже в России. Это ставит перед регуляторами задачу по усилению таможенного контроля и идентификации страны происхождения. Иначе растет риск того, что иностранная продукция под видом отечественной попадет в розницу без соблюдения всех регламентов", - заключил Ткачук.

https://ria.ru/20250708/briks-2028025330.html

https://ria.ru/20250708/ekonomika-2027872923.html

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технологии, сша, россия, дональд трамп, брикс, введение трампом пошлин на импорт, в мире