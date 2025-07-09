https://ria.ru/20250709/tramp-2028162868.html

Глава аппарата Белого дома высказалась о разрыве отношений Трампа и Маска

Глава аппарата Белого дома высказалась о разрыве отношений Трампа и Маска - РИА Новости, 09.07.2025

Глава аппарата Белого дома высказалась о разрыве отношений Трампа и Маска

Глава аппарата Белого дома Сюзан Уайлс поставила под сомнение распространенную версию причины разрыва отношений между президентом США Дональдом Трампом и... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T15:53:00+03:00

2025-07-09T15:53:00+03:00

2025-07-09T15:53:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Глава аппарата Белого дома Сюзан Уайлс поставила под сомнение распространенную версию причины разрыва отношений между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском, отметив, что сама не знает, что могло к этому привести. "То, что было сказано (о причине разрыва Маска и Трампа - ред.), не кажется мне правдоподобным", - заявила Уайлс в подкасте Pod Force One. Глава аппарата Белого дома добавила, что не знает истинную причину разрыва. По ее словам, сначала сотрудничество с Маском выглядело многообещающе. "Президент был очень, очень добр к нему, а у Илона было так много, что он мог нам предложить. Он знал то, чего мы не знали. Он знал людей и технологии, о которых мы не знали. Все было замечательно, пока было замечательно", - сказала Уайлс. Глава аппарата Белого дома уточнила, что ей нравилось работать с Маском. Она назвала его "феноменальным человеком" с нестандартным взглядом на мир. Именно это, по ее мнению, и привлекло внимание президента, но, как подчеркнула Уайлс, "всё это, безусловно, завершилось не лучшим образом". В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".

https://ria.ru/20250606/tramp-2021230901.html

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в мире, сша, илон маск, дональд трамп