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В Кремле отреагировали на угрозы Трампа "разбомбить" Москву
В Кремле отреагировали на угрозы Трампа "разбомбить" Москву - РИА Новости, 09.07.2025
В Кремле отреагировали на угрозы Трампа "разбомбить" Москву
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы угрозах президента США Дональда Трампа в разговоре с президентом России Владимиром... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:37:00+03:00
2025-07-09T12:37:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы угрозах президента США Дональда Трампа в разговоре с президентом России Владимиром Путиным "разбомбить" Москву, заявил, что тогда разговоров между лидерами не было, речь идет о периоде, когда Трамп еще не был президентом."Дело в том, что тогда не было телефонных разговоров. Ведь речь идет, насколько я понимаю, о периоде, когда Трамп еще не был президентом Соединенных Штатов. Поэтому здесь я вам рекомендую все-таки адресовать ваши вопросы в Белый дом", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, правда ли, что Трамп в 2024 году в разговоре с Путиным угрожал "разбомбить" Москву.
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москва, сша, дональд трамп, россия, дмитрий песков, владимир путин
Москва, США, Дональд Трамп, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле отреагировали на угрозы Трампа "разбомбить" Москву
Песков: телефонного разговора между Трампом и Путиным в 2024 году не было