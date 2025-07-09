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В Кремле отреагировали на угрозы Трампа "разбомбить" Москву - РИА Новости, 09.07.2025
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12:37 09.07.2025 (обновлено: 12:45 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/tramp-2028118951.html
В Кремле отреагировали на угрозы Трампа "разбомбить" Москву
В Кремле отреагировали на угрозы Трампа "разбомбить" Москву - РИА Новости, 09.07.2025
В Кремле отреагировали на угрозы Трампа "разбомбить" Москву
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы угрозах президента США Дональда Трампа в разговоре с президентом России Владимиром... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:37:00+03:00
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дональд трамп
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы угрозах президента США Дональда Трампа в разговоре с президентом России Владимиром Путиным "разбомбить" Москву, заявил, что тогда разговоров между лидерами не было, речь идет о периоде, когда Трамп еще не был президентом."Дело в том, что тогда не было телефонных разговоров. Ведь речь идет, насколько я понимаю, о периоде, когда Трамп еще не был президентом Соединенных Штатов. Поэтому здесь я вам рекомендую все-таки адресовать ваши вопросы в Белый дом", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, правда ли, что Трамп в 2024 году в разговоре с Путиным угрожал "разбомбить" Москву.
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москва, сша, дональд трамп, россия, дмитрий песков, владимир путин
Москва, США, Дональд Трамп, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле отреагировали на угрозы Трампа "разбомбить" Москву

Песков: телефонного разговора между Трампом и Путиным в 2024 году не было

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы угрозах президента США Дональда Трампа в разговоре с президентом России Владимиром Путиным "разбомбить" Москву, заявил, что тогда разговоров между лидерами не было, речь идет о периоде, когда Трамп еще не был президентом.
"Дело в том, что тогда не было телефонных разговоров. Ведь речь идет, насколько я понимаю, о периоде, когда Трамп еще не был президентом Соединенных Штатов. Поэтому здесь я вам рекомендую все-таки адресовать ваши вопросы в Белый дом", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, правда ли, что Трамп в 2024 году в разговоре с Путиным угрожал "разбомбить" Москву.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
В Кремле отреагировали на ужесточение риторики Трампа
12:38
 
МоскваСШАДональд ТрампРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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