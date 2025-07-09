https://ria.ru/20250709/tramp-2028118951.html

В Кремле отреагировали на угрозы Трампа "разбомбить" Москву

В Кремле отреагировали на угрозы Трампа "разбомбить" Москву - РИА Новости, 09.07.2025

В Кремле отреагировали на угрозы Трампа "разбомбить" Москву

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы угрозах президента США Дональда Трампа в разговоре с президентом России Владимиром... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T12:37:00+03:00

2025-07-09T12:37:00+03:00

2025-07-09T12:45:00+03:00

москва

сша

дональд трамп

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дмитрий песков

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы угрозах президента США Дональда Трампа в разговоре с президентом России Владимиром Путиным "разбомбить" Москву, заявил, что тогда разговоров между лидерами не было, речь идет о периоде, когда Трамп еще не был президентом."Дело в том, что тогда не было телефонных разговоров. Ведь речь идет, насколько я понимаю, о периоде, когда Трамп еще не был президентом Соединенных Штатов. Поэтому здесь я вам рекомендую все-таки адресовать ваши вопросы в Белый дом", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, правда ли, что Трамп в 2024 году в разговоре с Путиным угрожал "разбомбить" Москву.

https://ria.ru/20250709/kreml-2028119571.html

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москва, сша, дональд трамп, россия, дмитрий песков, владимир путин