Эксперт оценил слова Трампа о новых санкциях против России
Батюк: Трамп хочет показать свою власть, говоря о санкциях против России
© AP Photo / Markus SchreiberДональд Трамп
© AP Photo / Markus Schreiber
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявляет о зависимости новых санкций против России от его решения, так как хочет подать сигнал всему миру и Москве, что полностью контролирует ситуацию в Штатах, никакой оппозиции ему нет, поэтому все зависит исключительно от его воли, выразил в беседе с РИА Новости мнение главный научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.
"Это сигнал, безусловно, для Москвы в первую очередь. О том, какой Трамп могущественный, конгресс у него в кармане, стоит ему только щелкнуть пальцами, будут самые жуткие, кошмарные санкции из ада. Так что соглашайтесь на условия Трампа... Это также сигнал всему миру о том, что никакой серьезной оппозиции в настоящее время Трампу нет. И он полностью контролирует ситуацию в стране и, в том числе, и законодательный орган власти", - сказал Батюк.
По его словам, после подписания "большого, красивого" бюджетного законопроекта Трамп считает, что контролирует конгресс, поэтому решение о санкциях и будет зависеть от его команды. "Раз так, с ним надо договариваться, не ждать, когда ситуация рассосется сама собой", - считает эксперт.
Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ.
Сам Трамп в июне признал, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.