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Economist: возобновление помощи не значит, что Трамп на украинской стороне - РИА Новости, 09.07.2025
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11:10 09.07.2025 (обновлено: 11:13 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/tramp-2028097600.html
Economist: возобновление помощи не значит, что Трамп на украинской стороне
Economist: возобновление помощи не значит, что Трамп на украинской стороне - РИА Новости, 09.07.2025
Economist: возобновление помощи не значит, что Трамп на украинской стороне
Восстановление военных поставок Киеву со стороны США не означает, что американский президент Дональд Трамп полностью принял сторону Украины, пишет издание... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T11:10:00+03:00
2025-07-09T11:13:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Восстановление военных поставок Киеву со стороны США не означает, что американский президент Дональд Трамп полностью принял сторону Украины, пишет издание Economist. "Было бы опрометчиво предполагать, что Трамп теперь поддержал идеи Украины. Восстановление военных поставок в лучшем случае означает возвращение к прежнему статусу-кво, когда американская военная поддержка скорее заканчивалась медленно, а не внезапно. Поставки оружия, доходящего до Украины, были обязательством уходящей администрацией Джо Байдена, и ожидается, что их поток будет сокращаться к концу 2028 года... Трамп не брал на себя новых обязательств по оружию с момента возвращения в офис в январе", - говорится в публикации. Как считает издание, Трамп не хочет тратить больше денег на Украину, однако и не хочет, чтобы она при нем потерпела поражение, поскольку это "означало бы геополитический удар по Америке". Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение". Ранее во вторник Трамп заявил, что одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250709/tramp-2028055415.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, джо байден, сергей лавров, министерство обороны сша, politico, нато
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Сергей Лавров, Министерство обороны США, Politico, НАТО
Economist: возобновление помощи не значит, что Трамп на украинской стороне

Economist: возобновление поставок Киеву не означает полную поддержку Трампа

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Восстановление военных поставок Киеву со стороны США не означает, что американский президент Дональд Трамп полностью принял сторону Украины, пишет издание Economist.
"Было бы опрометчиво предполагать, что Трамп теперь поддержал идеи Украины. Восстановление военных поставок в лучшем случае означает возвращение к прежнему статусу-кво, когда американская военная поддержка скорее заканчивалась медленно, а не внезапно. Поставки оружия, доходящего до Украины, были обязательством уходящей администрацией Джо Байдена, и ожидается, что их поток будет сокращаться к концу 2028 года... Трамп не брал на себя новых обязательств по оружию с момента возвращения в офис в январе", - говорится в публикации.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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Как считает издание, Трамп не хочет тратить больше денег на Украину, однако и не хочет, чтобы она при нем потерпела поражение, поскольку это "означало бы геополитический удар по Америке".
Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение". Ранее во вторник Трамп заявил, что одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампДжо БайденСергей ЛавровМинистерство обороны СШАPoliticoНАТО
 
 
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