WSJ: США могут отправить Украине дополнительную систему Patriot
WSJ: Трамп рассматривает передачу Украине дополнительной системы ПВО Patriot
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает передачу Украине дополнительной системы ПВО Patriot, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.
"Президент Трамп рассматривает отправку дополнительной системы противовоздушной обороны Patriot на Украину. <...> Белый дом запросил у Пентагона (информацию. — Прим. ред.) о вариантах отправки Украине дополнительного вооружения, включая Patriot. <...> Официальные лица также выясняют, могут ли другие страны обеспечивать для Киева больше (систем. — Прим. ред.) Patriot", — говорится в публикации.
Ситуация с военными поставками США на Украину
В начале июля издание Politico сообщило, что Штаты прекратили отправку киевскому режиму зенитных ракет и других снарядов. Утверждалось, что Пентагон приостановил поставки из-за опасений, что запасы оружия на американских складах слишком сократились.
Однако меньше чем через неделю Трамп заявил, что не знает, кто разрешил приостановить военную помощь Украине. Седьмого июля глава Белого дома пообещал передать Киеву больше оружия, прежде всего — оборонительные средства. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны США.
По данным портала Axios, американский президент планирует отправить Украине десять ЗРК Patriot, а также пообещал помочь найти другие варианты снабжения ВСУ.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки вооружений киевскому режиму не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию, а наоборот, способствуют продолжению боевых действий.