https://ria.ru/20250709/tramp-2028074740.html

WSJ: США могут отправить Украине дополнительную систему Patriot

WSJ: США могут отправить Украине дополнительную систему Patriot - РИА Новости, 09.07.2025

WSJ: США могут отправить Украине дополнительную систему Patriot

Президент США Дональд Трамп рассматривает передачу Украине дополнительной системы ПВО Patriot, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T09:28:00+03:00

2025-07-09T09:28:00+03:00

2025-07-09T11:07:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает передачу Украине дополнительной системы ПВО Patriot, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников. "Президент Трамп рассматривает отправку дополнительной системы противовоздушной обороны Patriot на Украину. <...> Белый дом запросил у Пентагона (информацию. — Прим. ред.) о вариантах отправки Украине дополнительного вооружения, включая Patriot. <...> Официальные лица также выясняют, могут ли другие страны обеспечивать для Киева больше (систем. — Прим. ред.) Patriot", — говорится в публикации. По словам бывшего чиновника Пентагона, ранее США и Германия передали Украине по три таких комплекса, а союз европейских стран — еще один. Но сейчас все семь систем не могут функционировать одновременно из-за проблем с техобслуживанием.Ситуация с военными поставками США на УкраинуВ начале июля издание Politico сообщило, что Штаты прекратили отправку киевскому режиму зенитных ракет и других снарядов. Утверждалось, что Пентагон приостановил поставки из-за опасений, что запасы оружия на американских складах слишком сократились. Однако меньше чем через неделю Трамп заявил, что не знает, кто разрешил приостановить военную помощь Украине. Седьмого июля глава Белого дома пообещал передать Киеву больше оружия, прежде всего — оборонительные средства. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны США. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки вооружений киевскому режиму не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию, а наоборот, способствуют продолжению боевых действий.

https://ria.ru/20250709/ukraina-2028071500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, украина, киев, министерство обороны сша, дональд трамп, дмитрий песков