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WSJ: США могут отправить Украине дополнительную систему Patriot - РИА Новости, 09.07.2025
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09:28 09.07.2025 (обновлено: 11:07 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/tramp-2028074740.html
WSJ: США могут отправить Украине дополнительную систему Patriot
WSJ: США могут отправить Украине дополнительную систему Patriot - РИА Новости, 09.07.2025
WSJ: США могут отправить Украине дополнительную систему Patriot
Президент США Дональд Трамп рассматривает передачу Украине дополнительной системы ПВО Patriot, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T09:28:00+03:00
2025-07-09T11:07:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает передачу Украине дополнительной системы ПВО Patriot, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников. "Президент Трамп рассматривает отправку дополнительной системы противовоздушной обороны Patriot на Украину. &lt;...&gt; Белый дом запросил у Пентагона (информацию. — Прим. ред.) о вариантах отправки Украине дополнительного вооружения, включая Patriot. &lt;...&gt; Официальные лица также выясняют, могут ли другие страны обеспечивать для Киева больше (систем. — Прим. ред.) Patriot", — говорится в публикации. По словам бывшего чиновника Пентагона, ранее США и Германия передали Украине по три таких комплекса, а союз европейских стран — еще один. Но сейчас все семь систем не могут функционировать одновременно из-за проблем с техобслуживанием.Ситуация с военными поставками США на УкраинуВ начале июля издание Politico сообщило, что Штаты прекратили отправку киевскому режиму зенитных ракет и других снарядов. Утверждалось, что Пентагон приостановил поставки из-за опасений, что запасы оружия на американских складах слишком сократились. Однако меньше чем через неделю Трамп заявил, что не знает, кто разрешил приостановить военную помощь Украине. Седьмого июля глава Белого дома пообещал передать Киеву больше оружия, прежде всего — оборонительные средства. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны США. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки вооружений киевскому режиму не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию, а наоборот, способствуют продолжению боевых действий.
https://ria.ru/20250709/ukraina-2028071500.html
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в мире, сша, украина, киев, министерство обороны сша, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, США, Украина, Киев, Министерство обороны США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
WSJ: США могут отправить Украине дополнительную систему Patriot

WSJ: Трамп рассматривает передачу Украине дополнительной системы ПВО Patriot

© Фото : U.S. Army / Darrell AmesПуск ракеты PAC-3 MSE из ЗРК Patriot
Пуск ракеты PAC-3 MSE из ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : U.S. Army / Darrell Ames
Пуск ракеты PAC-3 MSE из ЗРК Patriot
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает передачу Украине дополнительной системы ПВО Patriot, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.
"Президент Трамп рассматривает отправку дополнительной системы противовоздушной обороны Patriot на Украину. <...> Белый дом запросил у Пентагона (информацию. — Прим. ред.) о вариантах отправки Украине дополнительного вооружения, включая Patriot. <...> Официальные лица также выясняют, могут ли другие страны обеспечивать для Киева больше (систем. — Прим. ред.) Patriot", — говорится в публикации.
Ракетные системы ПВО Patriot армии США - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
В США сообщили неутешительные новости Украине о системах Patriot
09:05
По словам бывшего чиновника Пентагона, ранее США и Германия передали Украине по три таких комплекса, а союз европейских стран — еще один. Но сейчас все семь систем не могут функционировать одновременно из-за проблем с техобслуживанием.

Ситуация с военными поставками США на Украину

В начале июля издание Politico сообщило, что Штаты прекратили отправку киевскому режиму зенитных ракет и других снарядов. Утверждалось, что Пентагон приостановил поставки из-за опасений, что запасы оружия на американских складах слишком сократились.
Однако меньше чем через неделю Трамп заявил, что не знает, кто разрешил приостановить военную помощь Украине. Седьмого июля глава Белого дома пообещал передать Киеву больше оружия, прежде всего — оборонительные средства. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны США.

По данным портала Axios, американский президент планирует отправить Украине десять ЗРК Patriot, а также пообещал помочь найти другие варианты снабжения ВСУ.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки вооружений киевскому режиму не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию, а наоборот, способствуют продолжению боевых действий.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
США потратили деньги, выделенные Украине, на развитие собственной обороны
10:21
 
В миреСШАУкраинаКиевМинистерство обороны СШАДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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