https://ria.ru/20250709/tramp-2028055743.html
Трамп поблагодарил власти Флориды за переименование улицы в его честь
Трамп поблагодарил власти Флориды за переименование улицы в его честь - РИА Новости, 09.07.2025
Трамп поблагодарил власти Флориды за переименование улицы в его честь
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social поблагодарил руководство штата Флорида за переименование в честь американского лидера дороги от... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T05:01:00+03:00
2025-07-09T05:01:00+03:00
2025-07-09T05:01:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social поблагодарил руководство штата Флорида за переименование в честь американского лидера дороги от аэропорта до его гольф-клуба. "Спасибо округу, губернатору и всем законодателям Флориды за эту чудесную честь", - написал Трамп. Бульваром президента Трампа теперь называется 6,5 км дороги от аэропорта до его имения Мар-а-Лаго.
https://ria.ru/20250324/tramp-2006848025.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, флорида, сша, дональд трамп
В мире, Флорида, США, Дональд Трамп
Трамп поблагодарил власти Флориды за переименование улицы в его честь
Трамп поблагодарил Флориду за переименование дороги от аэропорта до гольф-клуба