https://ria.ru/20250709/tramp-2028055743.html

Трамп поблагодарил власти Флориды за переименование улицы в его честь

Трамп поблагодарил власти Флориды за переименование улицы в его честь - РИА Новости, 09.07.2025

Трамп поблагодарил власти Флориды за переименование улицы в его честь

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social поблагодарил руководство штата Флорида за переименование в честь американского лидера дороги от... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T05:01:00+03:00

2025-07-09T05:01:00+03:00

2025-07-09T05:01:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social поблагодарил руководство штата Флорида за переименование в честь американского лидера дороги от аэропорта до его гольф-клуба. "Спасибо округу, губернатору и всем законодателям Флориды за эту чудесную честь", - написал Трамп. Бульваром президента Трампа теперь называется 6,5 км дороги от аэропорта до его имения Мар-а-Лаго.

https://ria.ru/20250324/tramp-2006848025.html

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Дарья Буймова

в мире, флорида, сша, дональд трамп