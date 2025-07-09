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Трамп поблагодарил власти Флориды за переименование улицы в его честь - РИА Новости, 09.07.2025
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05:01 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/tramp-2028055743.html
Трамп поблагодарил власти Флориды за переименование улицы в его честь
Трамп поблагодарил власти Флориды за переименование улицы в его честь - РИА Новости, 09.07.2025
Трамп поблагодарил власти Флориды за переименование улицы в его честь
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social поблагодарил руководство штата Флорида за переименование в честь американского лидера дороги от... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T05:01:00+03:00
2025-07-09T05:01:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social поблагодарил руководство штата Флорида за переименование в честь американского лидера дороги от аэропорта до его гольф-клуба. "Спасибо округу, губернатору и всем законодателям Флориды за эту чудесную честь", - написал Трамп. Бульваром президента Трампа теперь называется 6,5 км дороги от аэропорта до его имения Мар-а-Лаго.
https://ria.ru/20250324/tramp-2006848025.html
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в мире, флорида, сша, дональд трамп
В мире, Флорида, США, Дональд Трамп
Трамп поблагодарил власти Флориды за переименование улицы в его честь

Трамп поблагодарил Флориду за переименование дороги от аэропорта до гольф-клуба

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social поблагодарил руководство штата Флорида за переименование в честь американского лидера дороги от аэропорта до его гольф-клуба.
"Спасибо округу, губернатору и всем законодателям Флориды за эту чудесную честь", - написал Трамп.
Бульваром президента Трампа теперь называется 6,5 км дороги от аэропорта до его имения Мар-а-Лаго.
Портрет президента США Дональда Трампа в здании законодательного органа штата Колорадо в Денвере. 24 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Трамп раскритиковал свой портрет в галерее портретов президентов США
24 марта, 04:13
 
В миреФлоридаСШАДональд Трамп
 
 
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