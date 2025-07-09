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На Западе объяснили резкую смену позиции Трампа по Украине - РИА Новости, 09.07.2025
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04:57 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/tramp-2028055415.html
На Западе объяснили резкую смену позиции Трампа по Украине
На Западе объяснили резкую смену позиции Трампа по Украине - РИА Новости, 09.07.2025
На Западе объяснили резкую смену позиции Трампа по Украине
Резкая смена отношения к поставкам оружия Украине связана с угрозой американским экономическим интересам из-за успехов России на фронте, пишет Berliner Zeitung. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T04:57:00+03:00
2025-07-09T04:57:00+03:00
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МОСКВА, 09 июл — РИА Новости. Резкая смена отношения к поставкам оружия Украине связана с угрозой американским экономическим интересам из-за успехов России на фронте, пишет Berliner Zeitung."Последние заявления Трампа, скорее всего, будут восприняты не столько как фундаментальное изменение курса в политике в отношении Украины, сколько как реакция на текущие военно-политические события. Продвижение России вдоль более чем 1200-километровой линии фронта вынуждает США вновь усилить противовоздушную оборону Украины. Если Кремль завоюет больше донбасских рудников со значительными месторождениями лития, это также станет горькой потерей для американских экономических интересов", — указано в статье.В тексте также упоминается, что киевский режим отчаянно просит ускорить и расширить поставки. Согласно тексту статьи, пока сложно сказать, будут ли осуществлены эти передачи вообще."Центральным вопросом остается то, действительно ли обещанные поставки оружия поступят на Украину – или это всего лишь очередной временный жест в непредсказуемом силовом покере", — заключило издание.Издание Politico первого июля сообщило о приостановке отправки боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Тем не менее седьмого июля Трамп пообещал передать больше военной помощи Киеву, уточнив, что речь идет в первую очередь об оборонительных средствах. Во вторник он добавил, что уже одобрил соответствующие поставки.Москва не раз предупреждала западные страны, что отправка вооружений на Украину ничего не меняет и лишь затягивает конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20250709/ssha-2028055225.html
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в мире, украина, россия, сша, нато
В мире, Украина, Россия, США, НАТО
На Западе объяснили резкую смену позиции Трампа по Украине

Berliner Zeitung: наступление России вредин экономическим интересам США

© AP Photo / Evan Vucci Дональд Трамп
 Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 09 июл — РИА Новости. Резкая смена отношения к поставкам оружия Украине связана с угрозой американским экономическим интересам из-за успехов России на фронте, пишет Berliner Zeitung.
"Последние заявления Трампа, скорее всего, будут восприняты не столько как фундаментальное изменение курса в политике в отношении Украины, сколько как реакция на текущие военно-политические события. Продвижение России вдоль более чем 1200-километровой линии фронта вынуждает США вновь усилить противовоздушную оборону Украины. Если Кремль завоюет больше донбасских рудников со значительными месторождениями лития, это также станет горькой потерей для американских экономических интересов", — указано в статье.
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В тексте также упоминается, что киевский режим отчаянно просит ускорить и расширить поставки. Согласно тексту статьи, пока сложно сказать, будут ли осуществлены эти передачи вообще.
"Центральным вопросом остается то, действительно ли обещанные поставки оружия поступят на Украину – или это всего лишь очередной временный жест в непредсказуемом силовом покере", — заключило издание.
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Издание Politico первого июля сообщило о приостановке отправки боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Тем не менее седьмого июля Трамп пообещал передать больше военной помощи Киеву, уточнив, что речь идет в первую очередь об оборонительных средствах. Во вторник он добавил, что уже одобрил соответствующие поставки.
Москва не раз предупреждала западные страны, что отправка вооружений на Украину ничего не меняет и лишь затягивает конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
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