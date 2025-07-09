https://ria.ru/20250709/tramp-2028050932.html

Трамп анонсировал обнародование данных о некоторых торговых партнерах США

Трамп анонсировал обнародование данных о некоторых торговых партнерах США - РИА Новости, 09.07.2025

Трамп анонсировал обнародование данных о некоторых торговых партнерах США

Президент США Дональд Трамп на фоне торговых споров с зарубежными странами заявил в своей соцсети Truth Social, что в среду станут известны данные по как... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T03:06:00+03:00

2025-07-09T03:06:00+03:00

2025-07-09T03:06:00+03:00

экономика

сша

китай

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg

ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне торговых споров с зарубежными странами заявил в своей соцсети Truth Social, что в среду станут известны данные по как минимум семи торговым партнерам страны, а затем ожидается новая информация о еще ряде государств, но не уточнил, имеется ли в виду заключение торговых соглашений. "Завтра утром мы опубликуем данные как минимум по семи странам, связанным с торговлей, а во второй половине дня - ещё по нескольким странам", - написал Трамп. Во вторник Трамп заявил, что США продолжат отправлять письма торговым партнерам с уведомлениями о новых импортных пошлинах после того, как он продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа. Трамп добавил, что для торговых партнеров Соединенных Штатов, которые будут получат письма, не предусмотрено "никаких отсрочек". Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://ria.ru/20250707/soglasheniya-2027708279.html

https://ria.ru/20250704/tramp--2027166552.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, китай, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт