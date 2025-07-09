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Трамп анонсировал обнародование данных о некоторых торговых партнерах США - РИА Новости, 09.07.2025
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03:06 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/tramp-2028050932.html
Трамп анонсировал обнародование данных о некоторых торговых партнерах США
Трамп анонсировал обнародование данных о некоторых торговых партнерах США - РИА Новости, 09.07.2025
Трамп анонсировал обнародование данных о некоторых торговых партнерах США
Президент США Дональд Трамп на фоне торговых споров с зарубежными странами заявил в своей соцсети Truth Social, что в среду станут известны данные по как... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T03:06:00+03:00
2025-07-09T03:06:00+03:00
экономика
сша
китай
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне торговых споров с зарубежными странами заявил в своей соцсети Truth Social, что в среду станут известны данные по как минимум семи торговым партнерам страны, а затем ожидается новая информация о еще ряде государств, но не уточнил, имеется ли в виду заключение торговых соглашений. "Завтра утром мы опубликуем данные как минимум по семи странам, связанным с торговлей, а во второй половине дня - ещё по нескольким странам", - написал Трамп. Во вторник Трамп заявил, что США продолжат отправлять письма торговым партнерам с уведомлениями о новых импортных пошлинах после того, как он продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа. Трамп добавил, что для торговых партнеров Соединенных Штатов, которые будут получат письма, не предусмотрено "никаких отсрочек". Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
https://ria.ru/20250707/soglasheniya-2027708279.html
https://ria.ru/20250704/tramp--2027166552.html
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экономика, сша, китай, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Китай, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп анонсировал обнародование данных о некоторых торговых партнерах США

Трамп анонсировал обнародование данных как минимум о семи торговых партнерах США

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне торговых споров с зарубежными странами заявил в своей соцсети Truth Social, что в среду станут известны данные по как минимум семи торговым партнерам страны, а затем ожидается новая информация о еще ряде государств, но не уточнил, имеется ли в виду заключение торговых соглашений.
"Завтра утром мы опубликуем данные как минимум по семи странам, связанным с торговлей, а во второй половине дня - ещё по нескольким странам", - написал Трамп.
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Минфин США анонсировал новые торговые соглашения с зарубежными партнерами
7 июля, 16:42
Во вторник Трамп заявил, что США продолжат отправлять письма торговым партнерам с уведомлениями о новых импортных пошлинах после того, как он продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа. Трамп добавил, что для торговых партнеров Соединенных Штатов, которые будут получат письма, не предусмотрено "никаких отсрочек".
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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ЭкономикаСШАКитайДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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