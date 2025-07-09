https://ria.ru/20250709/tolstoy-2028123039.html
Минобороны показало освобождение населенного пункта Толстой в ДНР
Минобороны показало освобождение населенного пункта Толстой в ДНР - РИА Новости, 09.07.2025
Минобороны показало освобождение населенного пункта Толстой в ДНР
МО РФ показало кадры освобождения Толстого в ДНР и российских военнослужащих с флагом РФ в этом населенном пункте РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:47:00+03:00
2025-07-09T12:47:00+03:00
2025-07-09T12:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028121588_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0d326bdce115b4279405b788004bef88.jpg
МО РФ показало кадры освобождения Толстого в ДНР и российских военнослужащих с флагом РФ в этом населенном пунктеРИА Новости
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028121588_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b5d945c98651d75f5c0d1e351fbb9d7c.jpg
Освобождение населенного пункта Толстой в ДНР
Минобороны России показало кадры освобождения населенного пункта Толстой в ДНР.
2025-07-09T12:47
true
PT1M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, видео
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия
Минобороны показало освобождение населенного пункта Толстой в ДНР
Минобороны показало военных с российским флагом в освобожденном Толстом в ДНР