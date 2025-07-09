https://ria.ru/20250709/tolstoy-2028123039.html

Минобороны показало освобождение населенного пункта Толстой в ДНР

Минобороны показало освобождение населенного пункта Толстой в ДНР - РИА Новости, 09.07.2025

Минобороны показало освобождение населенного пункта Толстой в ДНР

МО РФ показало кадры освобождения Толстого в ДНР и российских военнослужащих с флагом РФ в этом населенном пункте РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T12:47:00+03:00

2025-07-09T12:47:00+03:00

2025-07-09T12:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

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МО РФ показало кадры освобождения Толстого в ДНР и российских военнослужащих с флагом РФ в этом населенном пунктеРИА Новости

донецкая народная республика

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Освобождение населенного пункта Толстой в ДНР Минобороны России показало кадры освобождения населенного пункта Толстой в ДНР. 2025-07-09T12:47 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, россия, видео