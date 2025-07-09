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Минобороны показало освобождение населенного пункта Толстой в ДНР - РИА Новости, 09.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 09.07.2025дополняется ...
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Минобороны показало освобождение населенного пункта Толстой в ДНР
Минобороны показало освобождение населенного пункта Толстой в ДНР - РИА Новости, 09.07.2025
Минобороны показало освобождение населенного пункта Толстой в ДНР
МО РФ показало кадры освобождения Толстого в ДНР и российских военнослужащих с флагом РФ в этом населенном пункте РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:47:00+03:00
2025-07-09T12:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
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МО РФ показало кадры освобождения Толстого в ДНР и российских военнослужащих с флагом РФ в этом населенном пунктеРИА Новости
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Освобождение населенного пункта Толстой в ДНР
Минобороны России показало кадры освобождения населенного пункта Толстой в ДНР.
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донецкая народная республика, россия, видео
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия
Минобороны показало освобождение населенного пункта Толстой в ДНР
МО РФ показало кадры освобождения Толстого в ДНР и российских военнослужащих с флагом РФ в этом населенном пункте
2025-07-09T12:47
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Минобороны показало освобождение населенного пункта Толстой в ДНР

Минобороны показало военных с российским флагом в освобожденном Толстом в ДНР

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МО РФ показало кадры освобождения Толстого в ДНР и российских военнослужащих с флагом РФ в этом населенном пункте
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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