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Российские войска освободили населенный пункт Толстой в ДНР - РИА Новости, 09.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 09.07.2025 (обновлено: 12:27 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/tolstoy-2028112993.html
Российские войска освободили населенный пункт Толстой в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Толстой в ДНР - РИА Новости, 09.07.2025
Российские войска освободили населенный пункт Толстой в ДНР
Российские войска взяли под контроль Толстой в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:06:00+03:00
2025-07-09T12:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Толстой в ДНР, сообщило Минобороны."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Толстой Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Бойцы нанесли удары по целям противника в районе населенных пунктов Камышеваха, Вольное Поле, Воскресенка в ДНР, Темировка, Ольговское, Малиновка, Полтавка в Запорожской области.ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности "Востока":
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россия
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Варвара Скокшина
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россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские войска освободили населенный пункт Толстой в ДНР

Минобороны: группировка "Восток" освободила Толстой в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Толстой в ДНР, сообщило Минобороны.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Толстой Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
ВС России освободили населенный пункт Толстой в ДНР
ВС России освободили населенный пункт Толстой в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
ВС России освободили населенный пункт Толстой в ДНР
Бойцы нанесли удары по целям противника в районе населенных пунктов Камышеваха, Вольное Поле, Воскресенка в ДНР, Темировка, Ольговское, Малиновка, Полтавка в Запорожской области.
ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности "Востока":
  • до 205 человек
  • два танка
  • боевую бронированную машину
  • 17 автомобилей
  • станцию радиоэлектронной борьбы
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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