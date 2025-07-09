https://ria.ru/20250709/tolstoy-2028112993.html

Российские войска освободили населенный пункт Толстой в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Толстой в ДНР - РИА Новости, 09.07.2025

Российские войска освободили населенный пункт Толстой в ДНР

Российские войска взяли под контроль Толстой в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T12:06:00+03:00

2025-07-09T12:06:00+03:00

2025-07-09T12:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

запорожская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Толстой в ДНР, сообщило Минобороны."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Толстой Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Бойцы нанесли удары по целям противника в районе населенных пунктов Камышеваха, Вольное Поле, Воскресенка в ДНР, Темировка, Ольговское, Малиновка, Полтавка в Запорожской области.ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности "Востока":

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

запорожская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф