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Суд оштрафовал Telegram за нарушение закона о самоконтроле - РИА Новости, 09.07.2025
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12:55 09.07.2025 (обновлено: 13:05 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/telegram-2028124991.html
Суд оштрафовал Telegram за нарушение закона о самоконтроле
Суд оштрафовал Telegram за нарушение закона о самоконтроле - РИА Новости, 09.07.2025
Суд оштрафовал Telegram за нарушение закона о самоконтроле
Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 7 миллионов рублей за повторное нарушение закона о самоконтроле, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 09.07.2025
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2025-07-09T13:05:00+03:00
москва
telegram
происшествия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 7 миллионов рублей за повторное нарушение закона о самоконтроле, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением суда Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 13.50 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей", - сказали в суде.Как напоминал Роскомнадзор, с февраля 2021 года действует закон о самоконтроле социальных сетей. В соответствии с ним интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию, иметь форму обратной связи для жалоб пользователей на размещение такого контента и ежегодно публиковать отчет о результатах проделанной в этом направлении работы.
https://ria.ru/20250708/google-2028025509.html
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Варвара Скокшина
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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москва, telegram, происшествия
Москва, Telegram, Происшествия
Суд оштрафовал Telegram за нарушение закона о самоконтроле

Telegram оштрафовали на семь миллионов рублей за нарушение закона о самоконтроле

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 7 миллионов рублей за повторное нарушение закона о самоконтроле, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 13.50 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей", - сказали в суде.
Как напоминал Роскомнадзор, с февраля 2021 года действует закон о самоконтроле социальных сетей. В соответствии с ним интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию, иметь форму обратной связи для жалоб пользователей на размещение такого контента и ежегодно публиковать отчет о результатах проделанной в этом направлении работы.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
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