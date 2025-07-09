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Суд оштрафовал Telegram за нарушение закона о самоконтроле
Суд оштрафовал Telegram за нарушение закона о самоконтроле - РИА Новости, 09.07.2025
Суд оштрафовал Telegram за нарушение закона о самоконтроле
Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 7 миллионов рублей за повторное нарушение закона о самоконтроле, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:55:00+03:00
2025-07-09T12:55:00+03:00
2025-07-09T13:05:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 7 миллионов рублей за повторное нарушение закона о самоконтроле, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением суда Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 13.50 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей", - сказали в суде.Как напоминал Роскомнадзор, с февраля 2021 года действует закон о самоконтроле социальных сетей. В соответствии с ним интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию, иметь форму обратной связи для жалоб пользователей на размещение такого контента и ежегодно публиковать отчет о результатах проделанной в этом направлении работы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, telegram, происшествия
Москва, Telegram, Происшествия
Суд оштрафовал Telegram за нарушение закона о самоконтроле
Telegram оштрафовали на семь миллионов рублей за нарушение закона о самоконтроле