https://ria.ru/20250709/telefon-2028060490.html

Эксперт рассказал, как избежать перегрева телефона

Эксперт рассказал, как избежать перегрева телефона - РИА Новости, 09.07.2025

Эксперт рассказал, как избежать перегрева телефона

Перегрев телефона негативно сказывается на сроке службы аккумулятора - при этом нельзя охлаждать устройство с помощью холодной воды или с помощью холодильника... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T06:21:00+03:00

2025-07-09T06:21:00+03:00

2025-07-09T06:21:00+03:00

общество

технологии

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Перегрев телефона негативно сказывается на сроке службы аккумулятора - при этом нельзя охлаждать устройство с помощью холодной воды или с помощью холодильника или морозилки, рассказал РИА Новости эксперт НТИ Тимофей Воронин. "Перегрев телефона, как и охлаждение, также негативно влияет на срок службы аккумулятора в первую очередь, при этом нельзя пытаться охладить смартфон с помощью холодной воды или с помощью холодильника или морозилки", - сказал Воронин. Он объяснил, что такие способы могут вывести смартфон из строя. Если телефон нагревается, следует закрыть фоновые приложения и прекратить использование устройства на небольшой временной промежуток. Как добавил Воронин, и перегрев, и переохлаждение негативно влияют на срок службы аккумулятора в первую очередь. "Для того, чтобы предотвратить нагрев устройства, лучше отказаться от активного использования на солнце и запуска ресурсоемких приложений. Также не рекомендуется заряжать устройство под прямыми солнечными лучами", - добавил он.

https://ria.ru/20250625/dannye-2025237129.html

https://ria.ru/20250507/smartfon-2015423300.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии