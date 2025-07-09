https://ria.ru/20250709/tehnologii-2028090253.html

Мишустин рассказал об особых требованиях к технологиям "Роскосмоса"

Мишустин рассказал об особых требованиях к технологиям "Роскосмоса" - РИА Новости, 09.07.2025

Мишустин рассказал об особых требованиях к технологиям "Роскосмоса"

Технологии, которые применяются в Роскосмосе, должны быть отечественными, отвечающими высоким требованиям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T10:50:00+03:00

2025-07-09T10:50:00+03:00

2025-07-09T10:50:00+03:00

космос - риа наука

россия

михаил мишустин

роскосмос

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Технологии, которые применяются в Роскосмосе, должны быть отечественными, отвечающими высоким требованиям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "К деятельности "Роскосмоса" предъявляются особые условия. Технологии, которые применяются в госкорпорации, должны быть отечественными, отвечать максимально высоким требованиям", - сказал Мишустин на встрече с главой госкорпорации Дмитрием Бакановым.

https://ria.ru/20250709/sputniki-2028051978.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, россия, михаил мишустин, роскосмос