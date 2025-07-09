https://ria.ru/20250709/tehnologii-2028090253.html
Мишустин рассказал об особых требованиях к технологиям "Роскосмоса"
Мишустин рассказал об особых требованиях к технологиям "Роскосмоса" - РИА Новости, 09.07.2025
Мишустин рассказал об особых требованиях к технологиям "Роскосмоса"
Технологии, которые применяются в Роскосмосе, должны быть отечественными, отвечающими высоким требованиям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T10:50:00+03:00
2025-07-09T10:50:00+03:00
2025-07-09T10:50:00+03:00
космос - риа наука
россия
михаил мишустин
роскосмос
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Технологии, которые применяются в Роскосмосе, должны быть отечественными, отвечающими высоким требованиям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "К деятельности "Роскосмоса" предъявляются особые условия. Технологии, которые применяются в госкорпорации, должны быть отечественными, отвечать максимально высоким требованиям", - сказал Мишустин на встрече с главой госкорпорации Дмитрием Бакановым.
https://ria.ru/20250709/sputniki-2028051978.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, михаил мишустин, роскосмос
Космос - РИА Наука, Россия, Михаил Мишустин, Роскосмос
Мишустин рассказал об особых требованиях к технологиям "Роскосмоса"
Мишустин заявил, что технологии в "Роскосмосе" должны быть отечественными