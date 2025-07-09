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Мишустин рассказал об особых требованиях к технологиям "Роскосмоса" - РИА Новости, 09.07.2025
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10:50 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/tehnologii-2028090253.html
Мишустин рассказал об особых требованиях к технологиям "Роскосмоса"
Мишустин рассказал об особых требованиях к технологиям "Роскосмоса" - РИА Новости, 09.07.2025
Мишустин рассказал об особых требованиях к технологиям "Роскосмоса"
Технологии, которые применяются в Роскосмосе, должны быть отечественными, отвечающими высоким требованиям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T10:50:00+03:00
2025-07-09T10:50:00+03:00
космос - риа наука
россия
михаил мишустин
роскосмос
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Технологии, которые применяются в Роскосмосе, должны быть отечественными, отвечающими высоким требованиям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "К деятельности "Роскосмоса" предъявляются особые условия. Технологии, которые применяются в госкорпорации, должны быть отечественными, отвечать максимально высоким требованиям", - сказал Мишустин на встрече с главой госкорпорации Дмитрием Бакановым.
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космос - риа наука, россия, михаил мишустин, роскосмос
Космос - РИА Наука, Россия, Михаил Мишустин, Роскосмос
Мишустин рассказал об особых требованиях к технологиям "Роскосмоса"

Мишустин заявил, что технологии в "Роскосмосе" должны быть отечественными

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Технологии, которые применяются в Роскосмосе, должны быть отечественными, отвечающими высоким требованиям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"К деятельности "Роскосмоса" предъявляются особые условия. Технологии, которые применяются в госкорпорации, должны быть отечественными, отвечать максимально высоким требованиям", - сказал Мишустин на встрече с главой госкорпорации Дмитрием Бакановым.
Запуск ракеты с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
В "Роскосмосе" рассказали, почему "Марафон" и "Скиф" не вошли в нацпроект
03:29
 
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