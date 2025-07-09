https://ria.ru/20250709/svo-2028088017.html

Подтвердить участие в СВО теперь можно онлайн

Подтвердить участие в СВО теперь можно онлайн - РИА Новости, 09.07.2025

Подтвердить участие в СВО теперь можно онлайн

Минобороны и Минцифры реализовали техническую возможность мгновенно и онлайн подтверждать участие военнослужащего в СВО, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T10:31:00+03:00

2025-07-09T10:31:00+03:00

2025-07-09T10:31:00+03:00

общество

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максут шадаев

андрей белоусов

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Минобороны и Минцифры реализовали техническую возможность мгновенно и онлайн подтверждать участие военнослужащего в СВО, сообщило министерство обороны РФ. "Минобороны России совместно Минцифры России обеспечили техническую возможность мгновенно подтверждать участие военнослужащего в специальной военной операции для получения им положенных федеральных и региональных льгот", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. В Минобороны отметили, что благодаря новой системе участникам СВО и их семьям больше не потребуется приносить бумажные справки и документы, чтобы подтверждать право на положенные им меры поддержки – все будет проходить автоматически. "Мы делаем еще один шаг в проводимой работе – запускаем практически полную автоматизацию подтверждения прав на получение льгот", – отметил министр обороны Андрей Белоусов. Министр цифрового развития России Максут Шадаев подтвердил, что система готова, а срок обработки данных через нее будет сокращен от предусмотренных регламентом четырёх дней до нескольких секунд. "Мы проанализировали все меры поддержки на федеральном уровне и на уровне регионов и подготовили определённый план работ по их цифровой трансформации", – сказал Шадаев. "На сегодняшний день пользователями "Госуслуг" онлайн сформировано свыше 110 тысяч справок об участии в СВО на основе сведений базы данных Минобороны. Кроме того, в рамках стартовавшей 20 июня 2025 года приемной кампании в вузы и учреждения среднего профессионального образования для участников СВО и членов их семей на "Госуслугах" реализована возможность подать заявление онлайн и подтвердить свою льготу с помощью электронной справки участника СВО - такой возможностью воспользовалось уже более 8 тысяч абитуриентов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250708/svadba-2027960131.html

https://ria.ru/20250707/kadyrov-2027701342.html

https://ria.ru/20250513/sever-2016626531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, максут шадаев, андрей белоусов