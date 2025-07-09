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Подтвердить участие в СВО теперь можно онлайн - РИА Новости, 09.07.2025
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10:31 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/svo-2028088017.html
Подтвердить участие в СВО теперь можно онлайн
Подтвердить участие в СВО теперь можно онлайн - РИА Новости, 09.07.2025
Подтвердить участие в СВО теперь можно онлайн
Минобороны и Минцифры реализовали техническую возможность мгновенно и онлайн подтверждать участие военнослужащего в СВО, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T10:31:00+03:00
2025-07-09T10:31:00+03:00
общество
россия
максут шадаев
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Минобороны и Минцифры реализовали техническую возможность мгновенно и онлайн подтверждать участие военнослужащего в СВО, сообщило министерство обороны РФ. "Минобороны России совместно Минцифры России обеспечили техническую возможность мгновенно подтверждать участие военнослужащего в специальной военной операции для получения им положенных федеральных и региональных льгот", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. В Минобороны отметили, что благодаря новой системе участникам СВО и их семьям больше не потребуется приносить бумажные справки и документы, чтобы подтверждать право на положенные им меры поддержки – все будет проходить автоматически. "Мы делаем еще один шаг в проводимой работе – запускаем практически полную автоматизацию подтверждения прав на получение льгот", – отметил министр обороны Андрей Белоусов. Министр цифрового развития России Максут Шадаев подтвердил, что система готова, а срок обработки данных через нее будет сокращен от предусмотренных регламентом четырёх дней до нескольких секунд. "Мы проанализировали все меры поддержки на федеральном уровне и на уровне регионов и подготовили определённый план работ по их цифровой трансформации", – сказал Шадаев. "На сегодняшний день пользователями "Госуслуг" онлайн сформировано свыше 110 тысяч справок об участии в СВО на основе сведений базы данных Минобороны. Кроме того, в рамках стартовавшей 20 июня 2025 года приемной кампании в вузы и учреждения среднего профессионального образования для участников СВО и членов их семей на "Госуслугах" реализована возможность подать заявление онлайн и подтвердить свою льготу с помощью электронной справки участника СВО - такой возможностью воспользовалось уже более 8 тысяч абитуриентов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250708/svadba-2027960131.html
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общество, россия, максут шадаев, андрей белоусов
Общество, Россия, Максут Шадаев, Андрей Белоусов
Подтвердить участие в СВО теперь можно онлайн

Подтвердить участие в СВО теперь можно мгновенно в онлайн-формате

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Минобороны и Минцифры реализовали техническую возможность мгновенно и онлайн подтверждать участие военнослужащего в СВО, сообщило министерство обороны РФ.
"Минобороны России совместно Минцифры России обеспечили техническую возможность мгновенно подтверждать участие военнослужащего в специальной военной операции для получения им положенных федеральных и региональных льгот", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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В Минобороны отметили, что благодаря новой системе участникам СВО и их семьям больше не потребуется приносить бумажные справки и документы, чтобы подтверждать право на положенные им меры поддержки – все будет проходить автоматически.
"Мы делаем еще один шаг в проводимой работе – запускаем практически полную автоматизацию подтверждения прав на получение льгот", – отметил министр обороны Андрей Белоусов.
Министр цифрового развития России Максут Шадаев подтвердил, что система готова, а срок обработки данных через нее будет сокращен от предусмотренных регламентом четырёх дней до нескольких секунд.
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"Мы проанализировали все меры поддержки на федеральном уровне и на уровне регионов и подготовили определённый план работ по их цифровой трансформации", – сказал Шадаев.
"На сегодняшний день пользователями "Госуслуг" онлайн сформировано свыше 110 тысяч справок об участии в СВО на основе сведений базы данных Минобороны. Кроме того, в рамках стартовавшей 20 июня 2025 года приемной кампании в вузы и учреждения среднего профессионального образования для участников СВО и членов их семей на "Госуслугах" реализована возможность подать заявление онлайн и подтвердить свою льготу с помощью электронной справки участника СВО - такой возможностью воспользовалось уже более 8 тысяч абитуриентов", - добавили в МО РФ.
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