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Москалькова попросила Ватикан, ООН и ОБСЕ помочь вернуть россиян из Сум - РИА Новости, 09.07.2025
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13:47 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/sumy-2028133641.html
Москалькова попросила Ватикан, ООН и ОБСЕ помочь вернуть россиян из Сум
Москалькова попросила Ватикан, ООН и ОБСЕ помочь вернуть россиян из Сум - РИА Новости, 09.07.2025
Москалькова попросила Ватикан, ООН и ОБСЕ помочь вернуть россиян из Сум
Представители Ватикана, ООН и ОБСЕ пообещали переговорить с Владимиром Зеленским по вопросу возвращения удерживаемых украинскими властями в Сумах россиян,... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T13:47:00+03:00
2025-07-09T13:47:00+03:00
курская область
россия
украина
татьяна москалькова
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БИШКЕК, 9 июл – РИА Новости. Представители Ватикана, ООН и ОБСЕ пообещали переговорить с Владимиром Зеленским по вопросу возвращения удерживаемых украинскими властями в Сумах россиян, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. "Я со своей стороны обратилась к Святому Престолу, в Ватикан по этому вопросу… С просьбой о содействии в возвращении наших граждан, поскольку это противоречит всяким нормам нравственности. Обратилась также к Верховному комиссару ООН по правам человека, к генсеку ОБСЕ с просьбой, чтобы они содействовали в возвращении наших граждан на родину. Они мне все отзвонились, сказали, что будем с Зеленским разговаривать. Все сообщили, что приняли обращение, со своей стороны будут стараться", - заявила Москалькова, отвечая на вопрос РИА Новости. Четвертого июля Москалькова заявила, что тридцать жителей Курской области остаются в Сумах, Россия делает все возможное, чтобы их вернуть. Ранее омбудсмен сообщала, что Украина не дает МККК посетить курских жителей в Сумах.
https://ria.ru/20250625/moskalkova-2025361638.html
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курская область, россия, украина, татьяна москалькова
Курская область, Россия, Украина, Татьяна Москалькова
Москалькова попросила Ватикан, ООН и ОБСЕ помочь вернуть россиян из Сум

Москалькова: Ватикан, ООН и ОБСЕ помогут вернуть удерживаемых в Сумах россиян

© РИА Новости / Илья ПиталевТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Татьяна Москалькова. Архивное фото
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БИШКЕК, 9 июл – РИА Новости. Представители Ватикана, ООН и ОБСЕ пообещали переговорить с Владимиром Зеленским по вопросу возвращения удерживаемых украинскими властями в Сумах россиян, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Я со своей стороны обратилась к Святому Престолу, в Ватикан по этому вопросу… С просьбой о содействии в возвращении наших граждан, поскольку это противоречит всяким нормам нравственности. Обратилась также к Верховному комиссару ООН по правам человека, к генсеку ОБСЕ с просьбой, чтобы они содействовали в возвращении наших граждан на родину. Они мне все отзвонились, сказали, что будем с Зеленским разговаривать. Все сообщили, что приняли обращение, со своей стороны будут стараться", - заявила Москалькова, отвечая на вопрос РИА Новости.
Четвертого июля Москалькова заявила, что тридцать жителей Курской области остаются в Сумах, Россия делает все возможное, чтобы их вернуть.
Ранее омбудсмен сообщала, что Украина не дает МККК посетить курских жителей в Сумах.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Москалькова рассказала о содержании россиян, незаконно вывезенных в Сумы
25 июня, 15:53
 
Курская областьРоссияУкраинаТатьяна Москалькова
 
 
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