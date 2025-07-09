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Москалькова попросила Ватикан, ООН и ОБСЕ помочь вернуть россиян из Сум
Москалькова попросила Ватикан, ООН и ОБСЕ помочь вернуть россиян из Сум - РИА Новости, 09.07.2025
Москалькова попросила Ватикан, ООН и ОБСЕ помочь вернуть россиян из Сум
Представители Ватикана, ООН и ОБСЕ пообещали переговорить с Владимиром Зеленским по вопросу возвращения удерживаемых украинскими властями в Сумах россиян,... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T13:47:00+03:00
2025-07-09T13:47:00+03:00
2025-07-09T13:47:00+03:00
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БИШКЕК, 9 июл – РИА Новости. Представители Ватикана, ООН и ОБСЕ пообещали переговорить с Владимиром Зеленским по вопросу возвращения удерживаемых украинскими властями в Сумах россиян, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. "Я со своей стороны обратилась к Святому Престолу, в Ватикан по этому вопросу… С просьбой о содействии в возвращении наших граждан, поскольку это противоречит всяким нормам нравственности. Обратилась также к Верховному комиссару ООН по правам человека, к генсеку ОБСЕ с просьбой, чтобы они содействовали в возвращении наших граждан на родину. Они мне все отзвонились, сказали, что будем с Зеленским разговаривать. Все сообщили, что приняли обращение, со своей стороны будут стараться", - заявила Москалькова, отвечая на вопрос РИА Новости. Четвертого июля Москалькова заявила, что тридцать жителей Курской области остаются в Сумах, Россия делает все возможное, чтобы их вернуть. Ранее омбудсмен сообщала, что Украина не дает МККК посетить курских жителей в Сумах.
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курская область, россия, украина, татьяна москалькова
Курская область, Россия, Украина, Татьяна Москалькова
Москалькова попросила Ватикан, ООН и ОБСЕ помочь вернуть россиян из Сум
Москалькова: Ватикан, ООН и ОБСЕ помогут вернуть удерживаемых в Сумах россиян