https://ria.ru/20250709/sudno-2028137655.html

Атакованное у берегов Йемена греческое судно затонуло, сообщает Reuters

Атакованное у берегов Йемена греческое судно затонуло, сообщает Reuters - РИА Новости, 09.07.2025

Атакованное у берегов Йемена греческое судно затонуло, сообщает Reuters

Торговое судно греческой компании, атакованное у берегов йеменского порта Ходейда, затонуло, некоторые члены экипажа находятся в воде, передает агентство Рейтер РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T15:11:00+03:00

2025-07-09T15:11:00+03:00

2025-07-09T15:11:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Торговое судно греческой компании, атакованное у берегов йеменского порта Ходейда, затонуло, некоторые члены экипажа находятся в воде, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Отмечается, что ведутся работы по спасению находившихся на судне людей. По меньшей мере пять человек были спасены, говорится в сообщении. Атака на греческий сухогруз ETERNITY - второе за два дня нападение на торговое судно у берегов Йемена. Ранее во вторник управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило, что торговое судно потеряло ход и подвергается постоянным атакам небольших катеров. В воскресенье UKMTO сообщило о нападении на судно Magic Seas у порта Ходейда. Ответственность за нападение взяло на себя правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы). Они заявили, что потопили сухогруз Magic Seas, который нарушил их запрет на заход в порты Израиля. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем суда, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.

https://ria.ru/20250707/izrail-2027569763.html

https://ria.ru/20250707/gaza-2027664201.html

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в мире, йемен, ходейда (город), израиль, ансар алла