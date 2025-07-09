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Атакованное у берегов Йемена греческое судно затонуло, сообщает Reuters - РИА Новости, 09.07.2025
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15:11 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/sudno-2028137655.html
Атакованное у берегов Йемена греческое судно затонуло, сообщает Reuters
Атакованное у берегов Йемена греческое судно затонуло, сообщает Reuters - РИА Новости, 09.07.2025
Атакованное у берегов Йемена греческое судно затонуло, сообщает Reuters
Торговое судно греческой компании, атакованное у берегов йеменского порта Ходейда, затонуло, некоторые члены экипажа находятся в воде, передает агентство Рейтер РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T15:11:00+03:00
2025-07-09T15:11:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Торговое судно греческой компании, атакованное у берегов йеменского порта Ходейда, затонуло, некоторые члены экипажа находятся в воде, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Отмечается, что ведутся работы по спасению находившихся на судне людей. По меньшей мере пять человек были спасены, говорится в сообщении. Атака на греческий сухогруз ETERNITY - второе за два дня нападение на торговое судно у берегов Йемена. Ранее во вторник управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило, что торговое судно потеряло ход и подвергается постоянным атакам небольших катеров. В воскресенье UKMTO сообщило о нападении на судно Magic Seas у порта Ходейда. Ответственность за нападение взяло на себя правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы). Они заявили, что потопили сухогруз Magic Seas, который нарушил их запрет на заход в порты Израиля. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем суда, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
https://ria.ru/20250707/izrail-2027569763.html
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в мире, йемен, ходейда (город), израиль, ансар алла
В мире, Йемен, Ходейда (город), Израиль, Ансар Алла
Атакованное у берегов Йемена греческое судно затонуло, сообщает Reuters

Reuters: атакованное у берегов Йемена греческое торговое судно затонуло

© Фото : MarineTraffic / Blair HakeСухогруз Eternity
Сухогруз Eternity - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : MarineTraffic / Blair Hake
Сухогруз Eternity. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Торговое судно греческой компании, атакованное у берегов йеменского порта Ходейда, затонуло, некоторые члены экипажа находятся в воде, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Отмечается, что ведутся работы по спасению находившихся на судне людей. По меньшей мере пять человек были спасены, говорится в сообщении.
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Атака на греческий сухогруз ETERNITY - второе за два дня нападение на торговое судно у берегов Йемена. Ранее во вторник управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило, что торговое судно потеряло ход и подвергается постоянным атакам небольших катеров.
В воскресенье UKMTO сообщило о нападении на судно Magic Seas у порта Ходейда. Ответственность за нападение взяло на себя правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы). Они заявили, что потопили сухогруз Magic Seas, который нарушил их запрет на заход в порты Израиля.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем суда, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
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