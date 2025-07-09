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Суд заочно арестовал основателя Meduza* - РИА Новости, 09.07.2025
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20:34 09.07.2025 (обновлено: 20:35 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/sud-2028225892.html
Суд заочно арестовал основателя Meduza*
Суд заочно арестовал основателя Meduza* - РИА Новости, 09.07.2025
Суд заочно арестовал основателя Meduza*
Черемушкинский суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал основателя проекта Meduza* Галину Тимченко ** по делу об организации деятельности... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T20:34:00+03:00
2025-07-09T20:35:00+03:00
россия
москва
украина
галина тимченко
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал основателя проекта Meduza* Галину Тимченко ** по делу об организации деятельности нежелательной организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. "Постановлением Черемушкинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тимченко Галины Викторовны**... сроком на 2 месяца с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента ее задержания на территории Российской Федерации",- сообщили в пресс-службе. Ранее МВД России объявило Тимченко** в розыск. Как заявляли в ГСУ СК России по Москве, в отношении Тимченко** возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории Российской Федерации). За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.​ В 2024 году Минюст внес журналистку в реестр иностранных агентов. Отмечалось, что Тимченко создавала и распространяла сообщения и материалы иностранных агентов, выступала против СВО на Украине, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Она является соучредителем и генеральным директором интернет-источника, включенного в реестр иностранных агентов, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Тимченко** проживает за пределами РФ.​* Medusa Project признана в России СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией.** Физическое лицо, выполняющее функцию иноагента.
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4.7
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россия, москва, украина, галина тимченко, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Москва, Украина, Галина Тимченко, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Суд заочно арестовал основателя Meduza*

Суд заочно арестовал основателя Meduza Тимченко

© РИА Новости / Владимир ПесняГалина Тимченко**
Галина Тимченко** - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Галина Тимченко**. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал основателя проекта Meduza* Галину Тимченко ** по делу об организации деятельности нежелательной организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
"Постановлением Черемушкинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тимченко Галины Викторовны**... сроком на 2 месяца с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента ее задержания на территории Российской Федерации",- сообщили в пресс-службе.
Ранее МВД России объявило Тимченко** в розыск.
Как заявляли в ГСУ СК России по Москве, в отношении Тимченко** возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории Российской Федерации). За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.​
В 2024 году Минюст внес журналистку в реестр иностранных агентов. Отмечалось, что Тимченко создавала и распространяла сообщения и материалы иностранных агентов, выступала против СВО на Украине, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Она является соучредителем и генеральным директором интернет-источника, включенного в реестр иностранных агентов, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Тимченко** проживает за пределами РФ.​
* Medusa Project признана в России СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией.
** Физическое лицо, выполняющее функцию иноагента.
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РоссияМоскваУкраинаГалина ТимченкоСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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