https://ria.ru/20250709/sud-2028225892.html

Суд заочно арестовал основателя Meduza*

Суд заочно арестовал основателя Meduza* - РИА Новости, 09.07.2025

Суд заочно арестовал основателя Meduza*

Черемушкинский суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал основателя проекта Meduza* Галину Тимченко ** по делу об организации деятельности... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T20:34:00+03:00

2025-07-09T20:34:00+03:00

2025-07-09T20:35:00+03:00

россия

москва

украина

галина тимченко

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92910/38/929103831_0:1:2000:1126_1920x0_80_0_0_ccafc22905accfb7a8ca3dd5364556b0.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал основателя проекта Meduza* Галину Тимченко ** по делу об организации деятельности нежелательной организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. "Постановлением Черемушкинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тимченко Галины Викторовны**... сроком на 2 месяца с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента ее задержания на территории Российской Федерации",- сообщили в пресс-службе. Ранее МВД России объявило Тимченко** в розыск. Как заявляли в ГСУ СК России по Москве, в отношении Тимченко** возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории Российской Федерации). За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.​ В 2024 году Минюст внес журналистку в реестр иностранных агентов. Отмечалось, что Тимченко создавала и распространяла сообщения и материалы иностранных агентов, выступала против СВО на Украине, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Она является соучредителем и генеральным директором интернет-источника, включенного в реестр иностранных агентов, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Тимченко** проживает за пределами РФ.​* Medusa Project признана в России СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией.** Физическое лицо, выполняющее функцию иноагента.

https://ria.ru/20250702/gosduma-2026696640.html

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, украина, галина тимченко, следственный комитет россии (ск рф), происшествия