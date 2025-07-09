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В Вологде признали недействительным контракт на установку памятника Сталину
В Вологде признали недействительным контракт на установку памятника Сталину - РИА Новости, 09.07.2025
В Вологде признали недействительным контракт на установку памятника Сталину
Арбитражный суд Вологодской области в среду удовлетворил иск прокуратуры региона о признании недействительным контракта на установку памятника Иосифу Сталину,... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T15:12:00+03:00
2025-07-09T15:12:00+03:00
2025-07-09T15:12:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Вологодской области в среду удовлетворил иск прокуратуры региона о признании недействительным контракта на установку памятника Иосифу Сталину, следует из материалов дела. "Информация о принятом судебном акте – иск удовлетворить полностью", – сообщается в карточке дела, где пока не опубликован текст решения суда. В конце июня стало известно, что прокуратура Вологодской области в арбитражном суде области просит признать недействительным контракт на установку памятника Сталину в Вологде. Иск надзорного ведомства в случае его удовлетворения предусматривает возврат памятника частному предпринимателю Екатерине Ложеницыной и возврат средств в размере 10,5 миллиона рублей Вологодскому музею-заповеднику (стороны, заключившие контракт). Тогда же губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что этот судебный спор не имеет отношения к судьбе самого монумента, который останется на своем месте. В декабре 2024 года памятник Иосифу Сталину открыли в Вологде рядом с музеем "Вологодская ссылка". В Вологде Сталин провел несколько месяцев в статусе политического ссыльного.
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вологодская область, вологда, иосиф сталин (джугашвили), георгий филимонов, происшествия
Вологодская область, Вологда, Иосиф Сталин (Джугашвили), Георгий Филимонов, Происшествия
В Вологде признали недействительным контракт на установку памятника Сталину
Суд признал недействительным контракт на установку памятника Сталину в Вологде