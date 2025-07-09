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Житель Мелитополя получил 14 лет колонии за финансовую поддержку ВСУ
Житель Мелитополя получил 14 лет колонии за финансовую поддержку ВСУ - РИА Новости, 09.07.2025
Житель Мелитополя получил 14 лет колонии за финансовую поддержку ВСУ
Запорожский областной суд приговорил 65-летнего жителя Мелитополя к 14 годам колонии строгого режима за финансовую поддержку ВСУ, сообщила прокуратура Крыма. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:23:00+03:00
2025-07-09T12:23:00+03:00
2025-07-09T12:23:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Запорожский областной суд приговорил 65-летнего жителя Мелитополя к 14 годам колонии строгого режима за финансовую поддержку ВСУ, сообщила прокуратура Крыма. Установлено, что с октября 2023 года по июль 2024 года фигурант перевел через мобильное приложение порядка 5 тысяч рублей со своего счета на счет иностранного банка, который используется спецслужбами Украины. Денежные средства предназначались для финансовой поддержки и материально-технического обеспечения украинских вооруженных формирований, сообщили в ведомстве. "Фигурант был признан виновным в государственной измене. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшем ограничением свободы на 1 год" , - сообщили в ведомстве.
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мелитополь, республика крым, украина, вооруженные силы украины, происшествия
Мелитополь, Республика Крым, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Житель Мелитополя получил 14 лет колонии за финансовую поддержку ВСУ
Суд приговорил жителя Мелитополя к 14 годам колонии за финансовую поддержку ВСУ