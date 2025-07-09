https://ria.ru/20250709/sud-2028052453.html

Суд утвердил пожизненные сроки двум полковникам ВСУ

Суд утвердил пожизненные сроки двум полковникам ВСУ - РИА Новости, 09.07.2025

Суд утвердил пожизненные сроки двум полковникам ВСУ

Апелляционный военный суд утвердил заочные пожизненные сроки двум полковникам ВСУ за террористические атаки на российские военные аэродромы, сообщили РИА... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T03:36:00+03:00

2025-07-09T03:36:00+03:00

2025-07-09T03:39:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Апелляционный военный суд утвердил заочные пожизненные сроки двум полковникам ВСУ за террористические атаки на российские военные аэродромы, сообщили РИА Новости в инстанции."Приговор оставлен без изменения", - сказали в суде.Как ранее сообщала Генеральная прокуратура РФ, Второй западный окружной военный суд в марте вынес заочный приговор в отношении командира 383-й бригады летательных беспилотных аппаратов воздушных сил вооруженных сил Украины полковника Андрея Дзяния и старшего штурмана этой же бригады полковника Сергея Бурденюка. Их признали виновными по пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение организованной группой террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий) и п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший смерть человека)".В суде установлено, что с октября по декабрь 2022 года Дзяний и Бурденюк в составе организованной группы под руководством представителей высшего военного и политического руководства Украины занимались террористической деятельностью для устрашения населения и дестабилизации деятельности органов государственной власти России.Уточнялось, что по их приказам были совершены четыре террористические атаки с территории Украины с использованием вооружения, боевой техники, беспилотных летательных аппаратов со взрывными устройствами по аэродромам, расположенным в Калужской, Рязанской и Саратовской областях.Дзяний и Бурденюк были объявлены в международный розыск, в отношении них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20250708/sud-2027800998.html

https://ria.ru/20250704/naemnik-2027119430.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, происшествия, украина, саратовская область