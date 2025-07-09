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Суд утвердил пожизненные сроки двум полковникам ВСУ - РИА Новости, 09.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:36 09.07.2025 (обновлено: 03:39 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/sud-2028052453.html
Суд утвердил пожизненные сроки двум полковникам ВСУ
Суд утвердил пожизненные сроки двум полковникам ВСУ - РИА Новости, 09.07.2025
Суд утвердил пожизненные сроки двум полковникам ВСУ
Апелляционный военный суд утвердил заочные пожизненные сроки двум полковникам ВСУ за террористические атаки на российские военные аэродромы, сообщили РИА... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T03:36:00+03:00
2025-07-09T03:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
происшествия
украина
саратовская область
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Апелляционный военный суд утвердил заочные пожизненные сроки двум полковникам ВСУ за террористические атаки на российские военные аэродромы, сообщили РИА Новости в инстанции."Приговор оставлен без изменения", - сказали в суде.Как ранее сообщала Генеральная прокуратура РФ, Второй западный окружной военный суд в марте вынес заочный приговор в отношении командира 383-й бригады летательных беспилотных аппаратов воздушных сил вооруженных сил Украины полковника Андрея Дзяния и старшего штурмана этой же бригады полковника Сергея Бурденюка. Их признали виновными по пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение организованной группой террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий) и п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший смерть человека)".В суде установлено, что с октября по декабрь 2022 года Дзяний и Бурденюк в составе организованной группы под руководством представителей высшего военного и политического руководства Украины занимались террористической деятельностью для устрашения населения и дестабилизации деятельности органов государственной власти России.Уточнялось, что по их приказам были совершены четыре террористические атаки с территории Украины с использованием вооружения, боевой техники, беспилотных летательных аппаратов со взрывными устройствами по аэродромам, расположенным в Калужской, Рязанской и Саратовской областях.Дзяний и Бурденюк были объявлены в международный розыск, в отношении них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20250708/sud-2027800998.html
https://ria.ru/20250704/naemnik-2027119430.html
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россия, вооруженные силы украины, происшествия, украина, саратовская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Украина, Саратовская область
Суд утвердил пожизненные сроки двум полковникам ВСУ

Суд утвердил заочные сроки двум полковникам ВСУ за атаки на российские аэродромы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Апелляционный военный суд утвердил заочные пожизненные сроки двум полковникам ВСУ за террористические атаки на российские военные аэродромы, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Приговор оставлен без изменения", - сказали в суде.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Защита обжаловала 26-летний заочный приговор наемнице из Дании
Вчера, 01:42
Как ранее сообщала Генеральная прокуратура РФ, Второй западный окружной военный суд в марте вынес заочный приговор в отношении командира 383-й бригады летательных беспилотных аппаратов воздушных сил вооруженных сил Украины полковника Андрея Дзяния и старшего штурмана этой же бригады полковника Сергея Бурденюка. Их признали виновными по пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение организованной группой террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий) и п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший смерть человека)".
В суде установлено, что с октября по декабрь 2022 года Дзяний и Бурденюк в составе организованной группы под руководством представителей высшего военного и политического руководства Украины занимались террористической деятельностью для устрашения населения и дестабилизации деятельности органов государственной власти России.
Уточнялось, что по их приказам были совершены четыре террористические атаки с территории Украины с использованием вооружения, боевой техники, беспилотных летательных аппаратов со взрывными устройствами по аэродромам, расположенным в Калужской, Рязанской и Саратовской областях.
Дзяний и Бурденюк были объявлены в международный розыск, в отношении них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В ДНР заочно осудили наемника ВСУ с гражданством Швейцарии и Израиля
4 июля, 10:53
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествияУкраинаСаратовская область
 
 
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