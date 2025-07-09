Суд утвердил пожизненные сроки двум полковникам ВСУ
Суд утвердил заочные сроки двум полковникам ВСУ за атаки на российские аэродромы
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Апелляционный военный суд утвердил заочные пожизненные сроки двум полковникам ВСУ за террористические атаки на российские военные аэродромы, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Приговор оставлен без изменения", - сказали в суде.
Как ранее сообщала Генеральная прокуратура РФ, Второй западный окружной военный суд в марте вынес заочный приговор в отношении командира 383-й бригады летательных беспилотных аппаратов воздушных сил вооруженных сил Украины полковника Андрея Дзяния и старшего штурмана этой же бригады полковника Сергея Бурденюка. Их признали виновными по пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение организованной группой террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий) и п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший смерть человека)".
В суде установлено, что с октября по декабрь 2022 года Дзяний и Бурденюк в составе организованной группы под руководством представителей высшего военного и политического руководства Украины занимались террористической деятельностью для устрашения населения и дестабилизации деятельности органов государственной власти России.
Уточнялось, что по их приказам были совершены четыре террористические атаки с территории Украины с использованием вооружения, боевой техники, беспилотных летательных аппаратов со взрывными устройствами по аэродромам, расположенным в Калужской, Рязанской и Саратовской областях.
Дзяний и Бурденюк были объявлены в международный розыск, в отношении них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.