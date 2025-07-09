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Суд не стал арестовывать стримера, который плюнул в георгиевскую ленту - РИА Новости, 09.07.2025
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02:01 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/sud-2028046203.html
Суд не стал арестовывать стримера, который плюнул в георгиевскую ленту
Суд не стал арестовывать стримера, который плюнул в георгиевскую ленту - РИА Новости, 09.07.2025
Суд не стал арестовывать стримера, который плюнул в георгиевскую ленту
Черемушкинский суд Москвы не стал арестовывать стримера, которого обвиняют в том, что он несколько раз плюнул на георгиевскую ленту во время прямого эфира на... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T02:01:00+03:00
2025-07-09T02:01:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы не стал арестовывать стримера, которого обвиняют в том, что он несколько раз плюнул на георгиевскую ленту во время прямого эфира на YouTube-канале, сообщили РИА Новости в суде. "Суд отказал в удовлетворении ходатайства об избрании в отношении Скутина А.В. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в документе. По данным суда, ему вменяется часть 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично). Ему грозит штраф до трёх миллионов рублей или лишение свободы на срок до трёх лет. Ранее РИА Новости сообщили в правоохранительных органах, что уголовное дело завели на стримера, который несколько раз плюнул в георгиевскую ленту во время прямого эфира на YouTube-канале. Как ранее сообщил собеседник РИА Новости, правоохранители выявили видео, на котором мужчина несколько раз плюнул в георгиевскую ленту. По предварительным данным, событие произошло в преддверии Дня Победы. По данным СМИ, Скутин ведет стримы под псевдонимом Таракан.
https://ria.ru/20250512/intsident-2016554574.html
https://ria.ru/20250506/gosduma-2015180227.html
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Суд не стал арестовывать стримера, который плюнул в георгиевскую ленту

Суд в Москве не арестовал стримера Скутина, который плюнул в георгиевскую ленту

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы не стал арестовывать стримера, которого обвиняют в том, что он несколько раз плюнул на георгиевскую ленту во время прямого эфира на YouTube-канале, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд отказал в удовлетворении ходатайства об избрании в отношении Скутина А.В. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в документе.
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По данным суда, ему вменяется часть 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично). Ему грозит штраф до трёх миллионов рублей или лишение свободы на срок до трёх лет.
Ранее РИА Новости сообщили в правоохранительных органах, что уголовное дело завели на стримера, который несколько раз плюнул в георгиевскую ленту во время прямого эфира на YouTube-канале. Как ранее сообщил собеседник РИА Новости, правоохранители выявили видео, на котором мужчина несколько раз плюнул в георгиевскую ленту. По предварительным данным, событие произошло в преддверии Дня Победы.
По данным СМИ, Скутин ведет стримы под псевдонимом Таракан.
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