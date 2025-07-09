https://ria.ru/20250709/storonniki-2028168922.html

Сторонники Трампа разозлились из-за публикации по делу Эпстина, сообщил ABC

Сторонники Трампа разозлились из-за публикации по делу Эпстина, сообщил ABC - РИА Новости, 09.07.2025

Сторонники Трампа разозлились из-за публикации по делу Эпстина, сообщил ABC

Сторонники президента США Дональда Трампа разозлены из-за публикации ФБР и минюста США по делу финансиста Джеффри Эпстина и призывают генерального прокурора... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T16:21:00+03:00

2025-07-09T16:21:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сторонники президента США Дональда Трампа разозлены из-за публикации ФБР и минюста США по делу финансиста Джеффри Эпстина и призывают генерального прокурора страны Пэм Бонди подать в отставку, сообщает телеканал ABC. Ранее Федеральное бюро расследований и министерство юстиции США выпустили совместное заявление, где утверждается, что американский финансист Джеффри Эпстин, которому было предъявлено обвинение в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, не занимался шантажом влиятельных лиц и вовсе не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения. В этот вторник Бонди заявила, что имела в виду не список клиентов, а документы по делу. "Сторонники Трампа злы из-за документа минюста по делу Эпстина... Некоторые самые непоколебимые сторонники Трампа провели день, обвиняя директора ФБР Кэша Пателя и замдиректора ФБР Дэна Бонджино... Однако самая жесткая негативная реакция, кажется, идет в адрес генерального прокурора Пэм Бонди - многие сторонники Трампа критикуют ее из-за неоднозначных сообщений по делу Эпстина, а некоторые призывают ее уволиться", - говорится в публикации на сайте телеканала. Кроме того, ABC напоминает, что частично рассекреченные минюстом документы по делу Эпстина в феврале, которые получила группа консервативных блогеров, близких к президенту США Дональду Трампу, содержала мало новой информации, что также вызывало критику. В 2019 году Эпстину в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпстин вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек, возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.

https://ria.ru/20250708/tramp-2028035596.html

https://ria.ru/20250606/tramp-2021337362.html

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в мире, сша, флорида, дональд трамп, кэш патель, фбр