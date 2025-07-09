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"Аэрофлот" обнародовал стоимость билетов на первый рейс в Геленджик

"Аэрофлот" обнародовал стоимость билетов на первый рейс в Геленджик - РИА Новости, 09.07.2025

"Аэрофлот" обнародовал стоимость билетов на первый рейс в Геленджик

Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажи билетов на рейсы из Москвы в Геленджик, первый стоит на 18 июля, стоимость начинается от 17,8 тысячи рублей, следует из... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T18:18:00+03:00

2025-07-09T18:18:00+03:00

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геленджик

аэрофлот

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airbus a320

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажи билетов на рейсы из Москвы в Геленджик, первый стоит на 18 июля, стоимость начинается от 17,8 тысячи рублей, следует из данных сайта авиаперевозчика, с которыми ознакомились РИА Новости.Перелет будет выполнен на самолете Airbus A320.Как сообщала ранее в среду Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. "Аэрофлот" анонсировал старт продаж билетов на рейсы из Москвы в Геленджик с 9 июля.Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.

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геленджик, аэрофлот, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), airbus a320, общество