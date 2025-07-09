https://ria.ru/20250709/stepashin-2028064166.html

Степашин назвал мир на Украине смертью для Зеленского

Степашин назвал мир на Украине смертью для Зеленского - РИА Новости, 09.07.2025

Степашин назвал мир на Украине смертью для Зеленского

Мир на Украине - это смерть для Владимира Зеленского и у него лишь два пути, заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T07:23:00+03:00

2025-07-09T07:23:00+03:00

2025-07-09T07:23:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Мир на Украине - это смерть для Владимира Зеленского и у него лишь два пути, заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин. "Для Зеленского мир – это смерть. Поверьте мне, не только политическая. Потому что он человек уже несамостоятельный давно", - сказал он. Степашин отметил, что "рулит" Зеленским сейчас из Европы Германия и Англия. По словам экс-премьера РФ, Зеленский может под давлением президента США Дональда Трампа пойти на подписание соглашения о мире на условиях, которые предлагает Россия. "Либо, что теперь сделаешь? Есть термин – "принуждение к миру", господин Трамп нам показал, как можно действовать в этой истории", - сказал Степашин. Он отметил, что Зеленский на самом деле и не хочет перемирия. "Зеленский хочет сделать перемирие и перевооружиться". "А те, кто гибнет, их родные и близкие, конечно. Давайте говорить откровенно. Война – это беда. Независимо от победителя – это беда. Там уже больше миллиона человек погибло. О чем мы говорим? Это же семьи. Это молодые ребята, да и постарше тоже. Рожи-то все наши – русские", - сказал Степашин. Он также добавил, что СВО стало вынужденной мерой в 2022 году, потому что киевский режим "издевался над населением Малороссии, особенно в Донецке. Просто издевались, убивали сотнями. Никому никакого дела не было".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, европа, владимир зеленский, сергей степашин, дональд трамп, в мире