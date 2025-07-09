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Степашин заявил, что Россия никогда не уйдет из новых регионов - РИА Новости, 09.07.2025
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05:18 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/stepashin-2028056445.html
Степашин заявил, что Россия никогда не уйдет из новых регионов
Степашин заявил, что Россия никогда не уйдет из новых регионов - РИА Новости, 09.07.2025
Степашин заявил, что Россия никогда не уйдет из новых регионов
Никаких разговоров о том, что Россия "уйдет" из новых регионов - ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, вестись никогда не будет, заявил в... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T05:18:00+03:00
2025-07-09T05:18:00+03:00
россия
запорожская область
луганская народная республика
владимир путин
сергей степашин
политика
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Никаких разговоров о том, что Россия "уйдет" из новых регионов - ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, вестись никогда не будет, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. "Четыре новых субъекта, но новых с точки зрения Конституции, на самом деле это исторически российские земли, это территория Российской Федерации. Там прошел референдум, приняты поправки в Конституцию, поэтому никаких разговоров о том, что мы оттуда уйдем, вестись не будет никогда. Это совершенно очевидно", - подчеркнул он. В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что Херсонская и Запорожская области так же, как и Донецкая и Луганская Народные Республики вошли в состав Российской Федерации, и речи о нарушении государственного единства России быть не может. Воля людей быть с Россией незыблема, вопрос навсегда закрыт и больше не обсуждается, подчеркнул ранее глава государства. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20241011/aksenov-1977607700.html
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россия, запорожская область, луганская народная республика, владимир путин, сергей степашин, политика
Россия, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Сергей Степашин, Политика
Степашин заявил, что Россия никогда не уйдет из новых регионов

Степашин: Россия никогда не уйдет из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСергей Степашин
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сергей Степашин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Никаких разговоров о том, что Россия "уйдет" из новых регионов - ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, вестись никогда не будет, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.
"Четыре новых субъекта, но новых с точки зрения Конституции, на самом деле это исторически российские земли, это территория Российской Федерации. Там прошел референдум, приняты поправки в Конституцию, поэтому никаких разговоров о том, что мы оттуда уйдем, вестись не будет никогда. Это совершенно очевидно", - подчеркнул он.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Аксенов призвал отказаться от термина новые регионы
11 октября 2024, 14:42
В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что Херсонская и Запорожская области так же, как и Донецкая и Луганская Народные Республики вошли в состав Российской Федерации, и речи о нарушении государственного единства России быть не может. Воля людей быть с Россией незыблема, вопрос навсегда закрыт и больше не обсуждается, подчеркнул ранее глава государства.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Право: уроки прошлого для мира будущего XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Медведев ответил на вопрос о признании новых регионов России
20 мая, 17:37
 
РоссияЗапорожская областьЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинСергей СтепашинПолитика
 
 
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