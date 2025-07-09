https://ria.ru/20250709/starets-2028196375.html

"Через три Пасхи": посмертное пророчество старца Ионы Одесского

"Через три Пасхи": посмертное пророчество старца Ионы Одесского - РИА Новости, 09.07.2025

"Через три Пасхи": посмертное пророчество старца Ионы Одесского

Тринадцать лет назад умер почитаемый православными старец Иона Одесский. При жизни он предсказывал войну, которая должна была начаться в 2013 году. В ноябре... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T18:49:00+03:00

2025-07-09T18:49:00+03:00

2025-07-09T18:49:00+03:00

россия

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Тринадцать лет назад умер почитаемый православными старец Иона Одесский. При жизни он предсказывал войну, которая должна была начаться в 2013 году. В ноябре 2022 года в религиозных кругах распространилось послание о его явлении духовной дочери Марии с новыми пророчествами. Согласно тексту, покойный батюшка рассказал о ходе военных действий, судьбе мировых лидеров и будущем России. Спустя два с половиной года после "явления" можно проверить — что из предсказаний сбылось? И самое интригующее — кто, по словам старца, должен прийти к власти после Владимира Путина?Старец из Одессы явился своей духовной дочериСхиархимандрит Иона (Игнатенко) — почитаемый в православной среде священнослужитель, последние годы жизни провел в Одессе. Верующие считают его прозорливцем и чудотворцем, хотя официальной канонизации не было.Согласно распространяемому тексту, в день празднования Архангела Михаила 2022 года старец явился монахине Марии, хранительнице "Русской мироточивой Победительной иконы". Женщина молилась о российских воинах, когда получила откровение о будущем войны и России.Скептики указывают на типичные для подобных "откровений" особенности — неконкретные формулировки, которые можно трактовать по-разному. Однако часть предсказаний оказалась довольно точной.Что сбылось:Предсказание войны. Отец Иона еще при жизни предсказал, что "через год после его смерти начнется война". Старец умер в 2012 году, значит, речь шла о 2013-м. В феврале 2014 года начался кровавый госпереворот на Украине, переросший в вооруженный конфликт в Донбассе. Три Пасхи. При жизни старец говорил о трех Пасхах: "кровавой, голодной и победной". Если отсчитывать от начала СВО в 2022 году, то "кровавой" можно считать Пасху 2022 года, "голодной" — 2023-го (санкции, экономические трудности), а "победная" еще впереди.Что можно проверить из "явления" 2022 года:Временный отход из Херсона. В послании прямо говорится о том, что российские войска оставят Херсон, но город "вернется под колокольный звон". Отход из Херсона произошел в ноябре 2022 года — как раз в период предполагаемого "явления".Путин остается у власти. В "откровении" говорится: "Владимир не оставит Святую Русь в 2024 году, как многие хотят". Действительно, в 2024 году Путин переизбрался на очередной срок, несмотря на различные прогнозы о возможных изменениях.Геополитические прогнозыБолее смелые предсказания касаются судьбы различных стран и регионов. Согласно "откровению", Молдавии грозит участь Украины, если не сменить власть. Грузия может "не удержать свой удел" и "пойти служить сатане". Греции и Сербии предсказаны войны, спасение от которых может прийти только от России.Особое внимание уделяется церковным вопросам. Старец предупредил о расколе в православии, захвате храмов на Украине и гонениях на монахов. Часть Афона, согласно видению, "уже пала" и находится в духовном упадке."Часть Киева утонет, а вторая часть вернется домой" — одна из самых загадочных частей предсказания, которую пока сложно верифицировать.Духовные уделы БогородицыЗначительная часть послания посвящена религиозным аспектам. Старец сообщил, что "Богородица взяла под особое покровительство всю Святую Русь" и получила еще четыре удела на этой земле.Традиционно в православии земными уделами Богородицы считаются Иверия (Грузия), Дивеево, Афон и Киев. Согласно видению, Афон и Киев "падают", но появляются новые уделы в границах "Святой Руси".Для верующих это означает особую духовную миссию России в современном мире. Скептики отмечают, что подобные идеи укладываются в концепцию "Москва — третий Рим" и геополитические амбиции.Судьба мировых лидеровСогласно "явлению" 2022 года, на Украине за время войны сменится три президента. К июлю 2025 года главой режима остается Владимир Зеленский, избранный в 2019 году. Правда, выборы не проводились, что может влиять на интерпретацию пророчества.Более конкретное предсказание касается США: "американцы 4 раза сменят президента, но 1 из них дважды зайдет на пост, похоронив предшественника". В 2024 году президентом действительно стал Дональд Трамп, уже занимавший этот пост в 2017-2021 годах. Если считать от момента "явления" в 2022 году, то это первая смена власти из четырех предсказанных.Конец СВО и календарная загадкаОдно из самых конкретных предсказаний касается завершения военных действий. Согласно тексту, "война закончится на день празднования Русской Победительной, перед прощенным воскресеньем".День иконы Божией Матери "Победительная" отмечается 16 марта ежегодно. Прощеное воскресенье — плавающая дата, которая зависит от Пасхи и приходится на весну (за семь недель до праздника).Если трактовать предсказание буквально, то условие выполнялось в 2024 году: праздник иконы 16 марта действительно был перед прощенным воскресеньем (17 марта).Следующий раз такое календарное совпадение произойдет не скоро — церковный календарь показывает, что прощеное воскресенье будет приходиться на 17 марта или позже лишь через несколько лет.Самое интригующее: кто после ПутинаФинальная и самая сенсационная часть пророчества касается будущего российской власти. Согласно видению, "Господь скажет Владимиру, кто будет после него". Если Запад надеется "купить будущего правителя", то будет разочарован."Владимир очень мягкий и сердечный человек, а вот после себя поставит такого, как Иоанн Грозный" — такими словами старец охарактеризовал преемника Путина.Речь идет о "жестком православном воине", который будет кардинально отличаться от нынешнего президента.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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