https://ria.ru/20250709/stambul-2028174490.html

В Стамбуле снесут несколько известных отелей

В Стамбуле снесут несколько известных отелей - РИА Новости, 09.07.2025

В Стамбуле снесут несколько известных отелей

Незаконные постройки у Босфорского пролива, среди которых известные отели, посещаемые высшим обществом, будут снесены решением властей Стамбула, сообщила... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T16:42:00+03:00

2025-07-09T16:42:00+03:00

2025-07-09T16:42:00+03:00

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АНКАРА, 9 июл – РИА Новости. Незаконные постройки у Босфорского пролива, среди которых известные отели, посещаемые высшим обществом, будут снесены решением властей Стамбула, сообщила проправительственная газета Türkiye. "Решения о сносе были приняты в отношении многих предприятий у Босфора, где было обнаружено незаконное строительство. Среди этих объектов - известные места и отели, посещаемые высшим обществом. Совет по охране памятников и Дирекция по зонированию Босфора приняли решение о сносе зданий на Босфоре, где были обнаружены незаконные пристройки", - сообщило издание. По данным же телеканала Habertürk, будут снесены рыбные рестораны и известные отели такие как "Мандарин" и "Бебек".

https://ria.ru/20250701/turtsija-2026438722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

босфор, стамбул, новости - туризм, турция