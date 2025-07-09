https://ria.ru/20250709/stambul-2028174490.html
В Стамбуле снесут несколько известных отелей
В Стамбуле снесут несколько известных отелей - РИА Новости, 09.07.2025
В Стамбуле снесут несколько известных отелей
Незаконные постройки у Босфорского пролива, среди которых известные отели, посещаемые высшим обществом, будут снесены решением властей Стамбула, сообщила... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T16:42:00+03:00
2025-07-09T16:42:00+03:00
2025-07-09T16:42:00+03:00
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АНКАРА, 9 июл – РИА Новости. Незаконные постройки у Босфорского пролива, среди которых известные отели, посещаемые высшим обществом, будут снесены решением властей Стамбула, сообщила проправительственная газета Türkiye. "Решения о сносе были приняты в отношении многих предприятий у Босфора, где было обнаружено незаконное строительство. Среди этих объектов - известные места и отели, посещаемые высшим обществом. Совет по охране памятников и Дирекция по зонированию Босфора приняли решение о сносе зданий на Босфоре, где были обнаружены незаконные пристройки", - сообщило издание. По данным же телеканала Habertürk, будут снесены рыбные рестораны и известные отели такие как "Мандарин" и "Бебек".
https://ria.ru/20250701/turtsija-2026438722.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
босфор, стамбул, новости - туризм, турция
Туризм, Босфор, Стамбул, Новости - Туризм, Турция
В Стамбуле снесут несколько известных отелей
Türkiye: в Стамбуле снесут несколько отелей как незаконно построенные у Босфора