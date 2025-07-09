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Индекс ФРС Филадельфии показал рост уровня политических разногласий в США - РИА Новости, 09.07.2025
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23:48 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/ssha-2028245435.html
Индекс ФРС Филадельфии показал рост уровня политических разногласий в США
Индекс ФРС Филадельфии показал рост уровня политических разногласий в США - РИА Новости, 09.07.2025
Индекс ФРС Филадельфии показал рост уровня политических разногласий в США
Уровень политических разногласий внутри США по итогам июня 2025 года достиг своего максимального значения за последние шесть лет, свидетельствуют опубликованные РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T23:48:00+03:00
2025-07-09T23:48:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Уровень политических разногласий внутри США по итогам июня 2025 года достиг своего максимального значения за последние шесть лет, свидетельствуют опубликованные в среду данные федерального резервного банка Филадельфии. Организация, входящая в структуру Федеральной резервной системы (ФРС) США, на ежемесячной основе формирует индекс межпартийных конфликтов. Данный показатель оценивает степень политических разногласий среди американских политиков на федеральном уровне. Согласно представленным значениям, в июне индекс достиг значения 193,64 пункта, увеличившись по сравнению с майским уровнем в 172,68 пункта. Июньский показатель оказался самым высоким с января 2019 года, когда составлял 204 пункта. В целом за все время оценки политических разногласий в США, индекс межпартийных конфликтов достигал своего максимального уровня в первый срок администрации нынешнего американского президента Дональда Трампа. В марте 2017 года показатель составил 271,29 пункта. Как указывают авторы исследования, повышенные значения индекса говорят о более ярко выраженном конфликте между политическими партиями, конгрессом и президентом, а также увеличивает неопределенность внутри домашних хозяйств и предприятий. "Такая неопределенность замедляет экономическую активность, сдерживая инвестиции бизнеса и потребительские расходы", - добавили в резервном банке.
https://ria.ru/20250525/amerika-2018868599.html
https://ria.ru/20250305/tramp-2003163026.html
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экономика, цены на нефть, сша, филадельфия, дональд трамп, федеральная резервная система сша
Экономика, Цены на нефть, США, Филадельфия, Дональд Трамп, Федеральная резервная система США
Индекс ФРС Филадельфии показал рост уровня политических разногласий в США

ФРБ Филадельфии: политическая напряженность в США достигла максимума за 6 лет

© AP Photo / Gerald HerbertЛюди на фоне американского флага
Люди на фоне американского флага - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Gerald Herbert
Люди на фоне американского флага. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Уровень политических разногласий внутри США по итогам июня 2025 года достиг своего максимального значения за последние шесть лет, свидетельствуют опубликованные в среду данные федерального резервного банка Филадельфии.
Организация, входящая в структуру Федеральной резервной системы (ФРС) США, на ежемесячной основе формирует индекс межпартийных конфликтов. Данный показатель оценивает степень политических разногласий среди американских политиков на федеральном уровне.
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Согласно представленным значениям, в июне индекс достиг значения 193,64 пункта, увеличившись по сравнению с майским уровнем в 172,68 пункта. Июньский показатель оказался самым высоким с января 2019 года, когда составлял 204 пункта.
В целом за все время оценки политических разногласий в США, индекс межпартийных конфликтов достигал своего максимального уровня в первый срок администрации нынешнего американского президента Дональда Трампа. В марте 2017 года показатель составил 271,29 пункта.
Как указывают авторы исследования, повышенные значения индекса говорят о более ярко выраженном конфликте между политическими партиями, конгрессом и президентом, а также увеличивает неопределенность внутри домашних хозяйств и предприятий.
«
"Такая неопределенность замедляет экономическую активность, сдерживая инвестиции бизнеса и потребительские расходы", - добавили в резервном банке.
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