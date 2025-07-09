https://ria.ru/20250709/ssha-2028245435.html

Индекс ФРС Филадельфии показал рост уровня политических разногласий в США

Индекс ФРС Филадельфии показал рост уровня политических разногласий в США - РИА Новости, 09.07.2025

Индекс ФРС Филадельфии показал рост уровня политических разногласий в США

Уровень политических разногласий внутри США по итогам июня 2025 года достиг своего максимального значения за последние шесть лет, свидетельствуют опубликованные РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T23:48:00+03:00

2025-07-09T23:48:00+03:00

2025-07-09T23:48:00+03:00

экономика

цены на нефть

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федеральная резервная система сша

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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Уровень политических разногласий внутри США по итогам июня 2025 года достиг своего максимального значения за последние шесть лет, свидетельствуют опубликованные в среду данные федерального резервного банка Филадельфии. Организация, входящая в структуру Федеральной резервной системы (ФРС) США, на ежемесячной основе формирует индекс межпартийных конфликтов. Данный показатель оценивает степень политических разногласий среди американских политиков на федеральном уровне. Согласно представленным значениям, в июне индекс достиг значения 193,64 пункта, увеличившись по сравнению с майским уровнем в 172,68 пункта. Июньский показатель оказался самым высоким с января 2019 года, когда составлял 204 пункта. В целом за все время оценки политических разногласий в США, индекс межпартийных конфликтов достигал своего максимального уровня в первый срок администрации нынешнего американского президента Дональда Трампа. В марте 2017 года показатель составил 271,29 пункта. Как указывают авторы исследования, повышенные значения индекса говорят о более ярко выраженном конфликте между политическими партиями, конгрессом и президентом, а также увеличивает неопределенность внутри домашних хозяйств и предприятий. "Такая неопределенность замедляет экономическую активность, сдерживая инвестиции бизнеса и потребительские расходы", - добавили в резервном банке.

https://ria.ru/20250525/amerika-2018868599.html

https://ria.ru/20250305/tramp-2003163026.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, сша, филадельфия, дональд трамп, федеральная резервная система сша