https://ria.ru/20250709/ssha-2028241531.html

США увеличили импорт произведений искусства из ЕС

США увеличили импорт произведений искусства из ЕС - РИА Новости, 09.07.2025

США увеличили импорт произведений искусства из ЕС

Соединенные Штаты в мае этого года стали импортировать из Евросоюза почти на треть больше произведений искусства и антиквариата в годовом выражении, при этом... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T23:09:00+03:00

2025-07-09T23:09:00+03:00

2025-07-09T23:09:00+03:00

сша

франция

италия

евросоюз

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты в мае этого года стали импортировать из Евросоюза почти на треть больше произведений искусства и антиквариата в годовом выражении, при этом объединение стало самым большим поставщиком этих товаров в США, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, суммарно за май в Соединенные Штаты из Евросоюза приехало произведений искусства, предметов коллекционирования и антиквариата на 515,7 миллиона долларов, что на 31% больше, чем год назад. Тем не менее в месячном выражении поставки сократились почти вдвое - до минимума с февраля. Больше всего в мае США покупали картины, мозаики и различные декоративные изображения (панно, коллажи) - на 431,6 миллиона долларов. Среди них больше всего было картин возрастом до 100 лет (319,5 миллиона долларов) и старше 100 лет (108,6 миллиона), а также различных панно и коллажей возрастом до 100 лет (3,1 миллиона). На втором месте в американском импорте расположились подлинники скульптур и статуэток - их было ввезено на 39,9 миллиона долларов. Главным образом это были работы, созданные не более века назад. Третье место по стоимости импорта занял антиквариат возрастом более 100 лет - 27,8 миллиона долларов. Больше всего среди него было вещей возрастом от 100 до 250 лет (21,8 миллиона долларов), мебели такого же возраста (3,1 миллиона), а также антикварных вещей и мебели старше 250 лет (2,9 миллиона). Также Штаты интересовали различные коллекции и предметы коллекционирования, в основном нумизматические и археологические (9,4 миллиона), гравюры, литографии (6,9 миллиона) и марки (120 тысяч). При этом ЕС занял первое место в американском импорте произведений искусства картин, коллекций и антиквариата. Самыми большими источниками импорта внутри объединения стали Франция, Италия и Германия. Также в топ-5 вошли Великобритания (202,2 миллиона долларов), Швейцария (39,2 миллиона), Япония (19 миллиона) и Индия (12,9 миллиона).

https://ria.ru/20250312/kollektsiya-2004432962.html

https://ria.ru/20250404/platina-2009240745.html

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франция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, франция, италия, евросоюз