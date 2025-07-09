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США ввели санкции против докладчика ООН по Палестине

США ввели санкции против докладчика ООН по Палестине - РИА Новости, 09.07.2025

США ввели санкции против докладчика ООН по Палестине

Соединенные Штаты вводят санкции против специального докладчика ООН по палестинским территориям Франчески Альбанезе из-за того, что она якобы пыталась... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T21:28:00+03:00

2025-07-09T21:28:00+03:00

2025-07-09T21:28:00+03:00

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йоав галант

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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты вводят санкции против специального докладчика ООН по палестинским территориям Франчески Альбанезе из-за того, что она якобы пыталась инициировать уголовные разбирательства в отношении американских и израильских граждан, заявил госсекретарь США Марко Рубио. В прошлом году Альбанезе заявила, что считает происходящее в Газе "контролируемым геноцидом". Она неоднократно выступала в поддержку ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и публично призывала страны, признающие Римский статут, арестовать израильского премьера. Ранее издание Washington Free Beacon, сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа направляла в ООН официальный запрос на отстранение Альбанезе от должности, обвиняя ее в "яростном антисемитизме", "поддержке терроризма" и давлении на международные компании, сотрудничающие с Израилем. "Сегодня я ввожу санкции в отношении Специального докладчика Совета ООН по правам человека Франчески Альбанезе за её незаконные и постыдные попытки инициировать действия со стороны Международного уголовного суда против официальных лиц, компаний и руководителей США и Израиля", - написал Рубио в соцсети X. Госсекретарь охарактеризовал деятельность Альбанезе как "политическую и экономическую войну" против США и Израиля. "Мы всегда будем поддерживать наших партнёров в их праве на самооборону", - сказал Рубио. МУС в конце ноября выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Палата предварительного производства МУС отклонила доводы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС на выдачу ордеров в отношении его граждан и расследование ситуации в Палестине в целом. После этого Израиль подал апелляцию на решение Палаты предварительного производства, чтобы оспорить юрисдикцию суда по выданным ордерам. В мае 2024 года прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в Палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года.

https://ria.ru/20250709/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250705/makron-2027327840.html

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в мире, израиль, сша, палестина, марко рубио, биньямин нетаньяху, йоав галант, международный уголовный суд, оон