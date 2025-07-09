Рейтинг@Mail.ru
США ввели санкции против докладчика ООН по Палестине - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:28 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/ssha-2028232523.html
США ввели санкции против докладчика ООН по Палестине
США ввели санкции против докладчика ООН по Палестине - РИА Новости, 09.07.2025
США ввели санкции против докладчика ООН по Палестине
Соединенные Штаты вводят санкции против специального докладчика ООН по палестинским территориям Франчески Альбанезе из-за того, что она якобы пыталась... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T21:28:00+03:00
2025-07-09T21:28:00+03:00
в мире
израиль
сша
палестина
марко рубио
биньямин нетаньяху
йоав галант
международный уголовный суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861877570_170:0:1971:1013_1920x0_80_0_0_cfedf622a0cc1363dd56684548c69c6a.jpg
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты вводят санкции против специального докладчика ООН по палестинским территориям Франчески Альбанезе из-за того, что она якобы пыталась инициировать уголовные разбирательства в отношении американских и израильских граждан, заявил госсекретарь США Марко Рубио. В прошлом году Альбанезе заявила, что считает происходящее в Газе "контролируемым геноцидом". Она неоднократно выступала в поддержку ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и публично призывала страны, признающие Римский статут, арестовать израильского премьера. Ранее издание Washington Free Beacon, сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа направляла в ООН официальный запрос на отстранение Альбанезе от должности, обвиняя ее в "яростном антисемитизме", "поддержке терроризма" и давлении на международные компании, сотрудничающие с Израилем. "Сегодня я ввожу санкции в отношении Специального докладчика Совета ООН по правам человека Франчески Альбанезе за её незаконные и постыдные попытки инициировать действия со стороны Международного уголовного суда против официальных лиц, компаний и руководителей США и Израиля", - написал Рубио в соцсети X. Госсекретарь охарактеризовал деятельность Альбанезе как "политическую и экономическую войну" против США и Израиля. "Мы всегда будем поддерживать наших партнёров в их праве на самооборону", - сказал Рубио. МУС в конце ноября выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Палата предварительного производства МУС отклонила доводы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС на выдачу ордеров в отношении его граждан и расследование ситуации в Палестине в целом. После этого Израиль подал апелляцию на решение Палаты предварительного производства, чтобы оспорить юрисдикцию суда по выданным ордерам. В мае 2024 года прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в Палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года.
https://ria.ru/20250709/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250705/makron-2027327840.html
израиль
сша
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861877570_395:0:1746:1013_1920x0_80_0_0_007e7906df6d09fda55ffca7d7bd18e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, палестина, марко рубио, биньямин нетаньяху, йоав галант, международный уголовный суд, оон
В мире, Израиль, США, Палестина, Марко Рубио, Биньямин Нетаньяху, Йоав Галант, Международный уголовный суд, ООН
США ввели санкции против докладчика ООН по Палестине

Рубио: США вводят санкции против докладчика ООН по Палестине Альбанезе

© Кадр трансляции заседания Генеральной Ассамблеи ООНСпециальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в оккупированной Палестине Франческа Альбанезе
Специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в оккупированной Палестине Франческа Альбанезе - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Кадр трансляции заседания Генеральной Ассамблеи ООН
Специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в оккупированной Палестине Франческа Альбанезе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты вводят санкции против специального докладчика ООН по палестинским территориям Франчески Альбанезе из-за того, что она якобы пыталась инициировать уголовные разбирательства в отношении американских и израильских граждан, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
В прошлом году Альбанезе заявила, что считает происходящее в Газе "контролируемым геноцидом". Она неоднократно выступала в поддержку ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и публично призывала страны, признающие Римский статут, арестовать израильского премьера. Ранее издание Washington Free Beacon, сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа направляла в ООН официальный запрос на отстранение Альбанезе от должности, обвиняя ее в "яростном антисемитизме", "поддержке терроризма" и давлении на международные компании, сотрудничающие с Израилем.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
"Сегодня я ввожу санкции в отношении Специального докладчика Совета ООН по правам человека Франчески Альбанезе за её незаконные и постыдные попытки инициировать действия со стороны Международного уголовного суда против официальных лиц, компаний и руководителей США и Израиля", - написал Рубио в соцсети X.
Госсекретарь охарактеризовал деятельность Альбанезе как "политическую и экономическую войну" против США и Израиля.
"Мы всегда будем поддерживать наших партнёров в их праве на самооборону", - сказал Рубио.
МУС в конце ноября выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Палата предварительного производства МУС отклонила доводы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС на выдачу ордеров в отношении его граждан и расследование ситуации в Палестине в целом.
После этого Израиль подал апелляцию на решение Палаты предварительного производства, чтобы оспорить юрисдикцию суда по выданным ордерам.
В мае 2024 года прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в Палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года.
Эммануэль Макрон и Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
СМИ: Макрон оказывает на Стармера давление, требуя признать Палестину
5 июля, 02:33
 
В миреИзраильСШАПалестинаМарко РубиоБиньямин НетаньяхуЙоав ГалантМеждународный уголовный судООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала