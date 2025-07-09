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В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях

В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях - РИА Новости, 09.07.2025

В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях

Конгрессмены США Зак Нанн и Джош Готтхаймер внесли в Палату представителей законопроект PEACE Act, предусматривающий санкции против иностранных банков, которые... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T21:06:00+03:00

2025-07-09T21:06:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Конгрессмены США Зак Нанн и Джош Готтхаймер внесли в Палату представителей законопроект PEACE Act, предусматривающий санкции против иностранных банков, которые финансируют российский энергетический сектор или ведут бизнес с уже находящимися под рестрикциями российскими организациями, сообщила в среду пресс-служба конгрессмена Нанна. "Президент (Дональд) Трамп прав, требуя результатов и побуждая обе стороны к миру. Как боевой ветеран и бывший сотрудник разведки, я знаю, что одними словами Россию за стол переговоров не усадить", - заявил Нанн. Он пояснил, что законопроект направлен на ужесточение финансовых ограничений против банков, которые поддерживают российские энергетические компании или санкционные организации России, не возлагая дополнительные расходы на американских налогоплательщиков. "Этот двухпартийный законопроект подкрепляет наши слова реальными мерами, перекрывая финансовые потоки, питающие агрессию Москвы, при этом не обременяя налогоплательщиков США ни на цент", - подчеркнул конгрессмен. Документ предполагает обязательные санкции, запрещающие доступ к американской финансовой системе для любых иностранных банков, сознательно работающих с российским энергетическим сектором или подсанкционными российскими структурами. Президент США сможет временно приостанавливать санкции только с обязательным уведомлением конгресса. При этом сам Трамп в июне признал, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250709/es-2028224266.html

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