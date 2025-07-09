https://ria.ru/20250709/ssha-2028204755.html

Рубио призвал восстановить оборонный потенциал НАТО

Рубио призвал восстановить оборонный потенциал НАТО - РИА Новости, 09.07.2025

Рубио призвал восстановить оборонный потенциал НАТО

Арсеналы вооружений европейских стран оказались истощены на фоне поддержки Украины, что требует масштабного восстановления оборонного потенциала НАТО, заявил... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T18:23:00+03:00

2025-07-09T18:23:00+03:00

2025-07-09T18:23:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Арсеналы вооружений европейских стран оказались истощены на фоне поддержки Украины, что требует масштабного восстановления оборонного потенциала НАТО, заявил госсекретарь США Марко Рубио в авторской колонке, опубликованной в среду на сайте издания USA Today. "Европа исчерпала свои скромные запасы вооружений, чтобы помочь Украине противостоять российской агрессии. Это положило конец десятилетиям пренебрежения оборонными расходами со стороны союзников", - подчеркнул он. По словам Рубио, альянсу предстоит восполнить ключевые компоненты. "НАТО должно восстановить давно забытые способности — включая стратегическую переброску, системы ПВО, артиллерию и средства управления и контроля", - указал глава американской дипломатии. Он добавил, что на фоне согласованного решения о доведении военных расходов стран НАТО до 5% ВВП, Соединённые Штаты остаются единственной страной, обладающей промышленным потенциалом, способным полностью удовлетворить оборонные потребности Европы.

https://ria.ru/20250625/ssha-2025282118.html

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