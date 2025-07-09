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Рубио призвал восстановить оборонный потенциал НАТО - РИА Новости, 09.07.2025
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18:23 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/ssha-2028204755.html
Рубио призвал восстановить оборонный потенциал НАТО
Рубио призвал восстановить оборонный потенциал НАТО - РИА Новости, 09.07.2025
Рубио призвал восстановить оборонный потенциал НАТО
Арсеналы вооружений европейских стран оказались истощены на фоне поддержки Украины, что требует масштабного восстановления оборонного потенциала НАТО, заявил... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T18:23:00+03:00
2025-07-09T18:23:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Арсеналы вооружений европейских стран оказались истощены на фоне поддержки Украины, что требует масштабного восстановления оборонного потенциала НАТО, заявил госсекретарь США Марко Рубио в авторской колонке, опубликованной в среду на сайте издания USA Today. "Европа исчерпала свои скромные запасы вооружений, чтобы помочь Украине противостоять российской агрессии. Это положило конец десятилетиям пренебрежения оборонными расходами со стороны союзников", - подчеркнул он. По словам Рубио, альянсу предстоит восполнить ключевые компоненты. "НАТО должно восстановить давно забытые способности — включая стратегическую переброску, системы ПВО, артиллерию и средства управления и контроля", - указал глава американской дипломатии. Он добавил, что на фоне согласованного решения о доведении военных расходов стран НАТО до 5% ВВП, Соединённые Штаты остаются единственной страной, обладающей промышленным потенциалом, способным полностью удовлетворить оборонные потребности Европы.
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в мире, украина, сша, европа, марко рубио, нато
В мире, Украина, США, Европа, Марко Рубио, НАТО
Рубио призвал восстановить оборонный потенциал НАТО

Рубио: НАТО нуждается в масштабном восстановлении оборонного потенциала

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Арсеналы вооружений европейских стран оказались истощены на фоне поддержки Украины, что требует масштабного восстановления оборонного потенциала НАТО, заявил госсекретарь США Марко Рубио в авторской колонке, опубликованной в среду на сайте издания USA Today.
"Европа исчерпала свои скромные запасы вооружений, чтобы помочь Украине противостоять российской агрессии. Это положило конец десятилетиям пренебрежения оборонными расходами со стороны союзников", - подчеркнул он.
По словам Рубио, альянсу предстоит восполнить ключевые компоненты. "НАТО должно восстановить давно забытые способности — включая стратегическую переброску, системы ПВО, артиллерию и средства управления и контроля", - указал глава американской дипломатии.
Он добавил, что на фоне согласованного решения о доведении военных расходов стран НАТО до 5% ВВП, Соединённые Штаты остаются единственной страной, обладающей промышленным потенциалом, способным полностью удовлетворить оборонные потребности Европы.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Рубио отреагировал на сообщения СМИ о замедлении ядерной программы Ирана
25 июня, 11:15
 
В миреУкраинаСШАЕвропаМарко РубиоНАТО
 
 
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