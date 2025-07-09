https://ria.ru/20250709/ssha-2028199151.html

СМИ: в сенате США могут объявить о новых шагах по санкциям против России

СМИ: в сенате США могут объявить о новых шагах по санкциям против России - РИА Новости, 09.07.2025

СМИ: в сенате США могут объявить о новых шагах по санкциям против России

Лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тун заявил, что уже на этой неделе может быть объявлено о новых шагах к принятию двухпартийного... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T17:55:00+03:00

2025-07-09T17:55:00+03:00

2025-07-09T18:06:00+03:00

в мире

сша

россия

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/117768/45/1177684552_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_cdd6e87b72264107e73a4c95b069297d.jpg

ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тун заявил, что уже на этой неделе может быть объявлено о новых шагах к принятию двухпартийного законопроекта о введении санкций против России, передаёт в среду издание Punchbowl News. "Мы хотим убедиться, что при продвижении законопроекта будем действовать согласованно с Белым домом и палатой представителей. Это вопрос, который в сенате пользуется широкой двухпартийной поддержкой. Я надеюсь, что остальные стороны тоже придут к готовности, и у нас появится возможность довести дело до конца", - сказал Тун в ходе беседы с журналистами. Он подчеркнул, что документ призван направить "очень сильный сигнал" и выразил уверенность в том, что европейские страны: "ждут от США такого проявления лидерства". По информации издания, в последние дни Тун активизировал переговоры с Белым домом и палатой представителей, добиваясь скоординированного продвижения санкционной инициативы. При этом ожидается, что голосование по законопроекту в Сенате может состояться не ранее недели, начинающейся 21 июля.

https://ria.ru/20250611/sanktsii-2022384718.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, санкции в отношении россии