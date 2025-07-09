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СМИ: в сенате США могут объявить о новых шагах по санкциям против России - РИА Новости, 09.07.2025
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17:55 09.07.2025 (обновлено: 18:06 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/ssha-2028199151.html
СМИ: в сенате США могут объявить о новых шагах по санкциям против России
СМИ: в сенате США могут объявить о новых шагах по санкциям против России - РИА Новости, 09.07.2025
СМИ: в сенате США могут объявить о новых шагах по санкциям против России
Лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тун заявил, что уже на этой неделе может быть объявлено о новых шагах к принятию двухпартийного... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T17:55:00+03:00
2025-07-09T18:06:00+03:00
в мире
сша
россия
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тун заявил, что уже на этой неделе может быть объявлено о новых шагах к принятию двухпартийного законопроекта о введении санкций против России, передаёт в среду издание Punchbowl News. "Мы хотим убедиться, что при продвижении законопроекта будем действовать согласованно с Белым домом и палатой представителей. Это вопрос, который в сенате пользуется широкой двухпартийной поддержкой. Я надеюсь, что остальные стороны тоже придут к готовности, и у нас появится возможность довести дело до конца", - сказал Тун в ходе беседы с журналистами. Он подчеркнул, что документ призван направить "очень сильный сигнал" и выразил уверенность в том, что европейские страны: "ждут от США такого проявления лидерства". По информации издания, в последние дни Тун активизировал переговоры с Белым домом и палатой представителей, добиваясь скоординированного продвижения санкционной инициативы. При этом ожидается, что голосование по законопроекту в Сенате может состояться не ранее недели, начинающейся 21 июля.
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в мире, сша, россия, санкции в отношении россии
В мире, США, Россия, Санкции в отношении России
СМИ: в сенате США могут объявить о новых шагах по санкциям против России

Сенатор Тун: США могут объявить о новых шагах по санкциям против России

© AP Photo / Michael SohnАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Американский флаг. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тун заявил, что уже на этой неделе может быть объявлено о новых шагах к принятию двухпартийного законопроекта о введении санкций против России, передаёт в среду издание Punchbowl News.
"Мы хотим убедиться, что при продвижении законопроекта будем действовать согласованно с Белым домом и палатой представителей. Это вопрос, который в сенате пользуется широкой двухпартийной поддержкой. Я надеюсь, что остальные стороны тоже придут к готовности, и у нас появится возможность довести дело до конца", - сказал Тун в ходе беседы с журналистами.
Он подчеркнул, что документ призван направить "очень сильный сигнал" и выразил уверенность в том, что европейские страны: "ждут от США такого проявления лидерства".
По информации издания, в последние дни Тун активизировал переговоры с Белым домом и палатой представителей, добиваясь скоординированного продвижения санкционной инициативы. При этом ожидается, что голосование по законопроекту в Сенате может состояться не ранее недели, начинающейся 21 июля.
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