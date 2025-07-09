https://ria.ru/20250709/ssha-2028173499.html

Массовое вооруженное насилие в США подрывает имидж страны, сообщил FA

Массовое вооруженное насилие в США подрывает имидж страны, сообщил FA - РИА Новости, 09.07.2025

Массовое вооруженное насилие в США подрывает имидж страны, сообщил FA

Массовое вооруженное насилие, ставшее частью повседневной жизни в США, начинает распространяться за пределы страны и подрывает ее международный имидж, пишет... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T16:39:00+03:00

2025-07-09T16:39:00+03:00

2025-07-09T16:39:00+03:00

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МОСКВА, 9 июля - РИА Новости. Массовое вооруженное насилие, ставшее частью повседневной жизни в США, начинает распространяться за пределы страны и подрывает ее международный имидж, пишет журнал Foreign Affairs. Как отмечает исследователь Совета по международным отношениям Джейкоб Уэр, в последние годы случаи массовых стрельб стали происходить и в других странах, зачастую по "американскому сценарию". "Массовые вооруженные нападения становятся особенно кровавой формой американского внешнего влияния", - пишет автор. По его словам, это явление уже называют "социальной эпидемией", которая все чаще поражает союзников США и препятствует продвижению Вашингтоном своих геополитических интересов. Согласно приведенным автором исследованиям, количество массовых расстрелов в странах, схожих с США по уровню экономического развития, более чем удвоилось за последние два десятилетия. Многие из них, подчеркивается в материале, напрямую вдохновлены американскими преступниками. Тема вооруженного насилия остается одной из самых острых и нерешенных в американском обществе. Только за первую неделю июля в США произошло несколько крупных случаев стрельбы с многочисленными жертвами. В ночь на 8 июля в Филадельфии трое человек погибли и ещё десять получили ранения. Двумя днями ранее в Индианаполисе в результате стрельбы были убиты двое и ранены пятеро. А 3 июля в Чикаго неподалеку от ночного клуба погибли трое и пострадали еще 16 человек.

https://ria.ru/20250615/ssha-2023023093.html

https://ria.ru/20250410/strelba-2010373952.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), филадельфия