Эксперт прокомментировал слова Трампа о санкциях против России
Политолог Джаралла: Трамп демонстрирует тактику кнута и пряника против России
© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, заявляя о зависимости новых санкций от его решения, демонстрирует в отношении России тактику "кнута и пряника", заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла.
Ранее Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы. Трамп также отметил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект и отметил, что он является "опционным".
"Это было прогнозируемо с высокой точностью. Такова тактика Трампа: "кнута и пряника". Он, видимо, считает, что "пряник" был. Проблема в том, что он не понимает, что для России это не игра, а вопрос государственной безопасности, национальных интересов. И это всё время пытались донести до новой американской администрации. Но подтвердилась точка зрения, что наши расхождения принципиальные и от личностей не зависят. Интересы России на Западе учитывать не хотели, потому, был прогнозируем переход к "кнуту": новым угрозам и санкциям", - сказал Джаралла.
По его мнению, Россия готова к любому развитию событий.
"Будет очень много громких угроз, новые санкции и провокации. Лучшим методом против них будет освобождение новых территорий. США и Запад продемонстрировали, что сила - единственный фактор, с которым они считаются. Пусть теперь убедятся на себе, при помощи побед русских воинов. К слову, это означает и отказ от сдержанности в методах и для нас. Россия не играет, Россия защищает свои интересы", - сказал эксперт.
Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз"
8 июля, 19:34