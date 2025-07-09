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Эксперт прокомментировал слова Трампа о санкциях против России

Эксперт прокомментировал слова Трампа о санкциях против России - РИА Новости, 09.07.2025

Эксперт прокомментировал слова Трампа о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп, заявляя о зависимости новых санкций от его решения, демонстрирует в отношении России тактику "кнута и пряника", заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T16:35:00+03:00

2025-07-09T16:35:00+03:00

2025-07-09T16:35:00+03:00

россия

сша

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санкции в отношении россии

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, заявляя о зависимости новых санкций от его решения, демонстрирует в отношении России тактику "кнута и пряника", заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла. Ранее Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы. Трамп также отметил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект и отметил, что он является "опционным". "Это было прогнозируемо с высокой точностью. Такова тактика Трампа: "кнута и пряника". Он, видимо, считает, что "пряник" был. Проблема в том, что он не понимает, что для России это не игра, а вопрос государственной безопасности, национальных интересов. И это всё время пытались донести до новой американской администрации. Но подтвердилась точка зрения, что наши расхождения принципиальные и от личностей не зависят. Интересы России на Западе учитывать не хотели, потому, был прогнозируем переход к "кнуту": новым угрозам и санкциям", - сказал Джаралла. По его мнению, Россия готова к любому развитию событий. "Будет очень много громких угроз, новые санкции и провокации. Лучшим методом против них будет освобождение новых территорий. США и Запад продемонстрировали, что сила - единственный фактор, с которым они считаются. Пусть теперь убедятся на себе, при помощи побед русских воинов. К слову, это означает и отказ от сдержанности в методах и для нас. Россия не играет, Россия защищает свои интересы", - сказал эксперт.

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россия, сша, москва, дональд трамп, владимир джаралла, санкции в отношении россии, в мире