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США потратили деньги, выделенные Украине, на развитие собственной обороны - РИА Новости, 09.07.2025
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10:21 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/ssha-2028085324.html
США потратили деньги, выделенные Украине, на развитие собственной обороны
США потратили деньги, выделенные Украине, на развитие собственной обороны - РИА Новости, 09.07.2025
США потратили деньги, выделенные Украине, на развитие собственной обороны
США потратили более 1,6 миллиарда долларов, выделенных в рамках помощи Украине, на расширение собственной военной промышленности и наращивание производства... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T10:21:00+03:00
2025-07-09T10:21:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. США потратили более 1,6 миллиарда долларов, выделенных в рамках помощи Украине, на расширение собственной военной промышленности и наращивание производства артиллерийских боеприпасов внутри страны, следует из анализа проекта бюджета армии США на 2026 финансовый год, проведённого РИА Новости. Речь идёт о финансировании, выделенном в 2024 году и только сейчас раскрытом в новых бюджетных документах. Средства направлены, в частности, на строительство и модернизацию ключевых предприятий по выпуску взрывчатки, артиллерийских снарядов и компонентов для их производства. Так, более 623 миллионов долларов выделено на создание нового завода по производству тротила (TNT), который должен выпускать до 5 миллионов фунтов вещества в год. Целью называется снижение зависимости от "рискованных" иностранных поставщиков на фоне истощения запасов из-за поставок боеприпасов Украине. Ещё 600 миллионов направлены на расширение производства взрывчатки IMX-104 на заводе в Холстоне - для замены устаревших типов взрывчатых веществ в "натовских" 155-миллиметровых снарядах. Еще 80 миллионов выделено заводу в Скрантоне для увеличения выпуска металлических частей снарядов, а также 21 миллион - на модернизацию смежного коммерческого предприятия General Dynamics. Кроме того, десятки миллионов получили другие заводы, производящие компоненты для артиллерийских зарядов и стрелковых боеприпасов: 93,8 млн - предприятие в Рэдфорде, 100 млн - в Лейк-Сити (на производство патронов 6,8 миллиметра нового поколения), 72 млн - также в Лейк-Сити (на строительство автоматизированного завода по утилизации отходов), 14 млн - объект Goex в Кэмп-Миндене. Как подчёркивается в бюджетных документах, эти вложения позволяют укрепить внутренние оборонные мощности США - вне зависимости от дальнейшего развития конфликта на Украине. В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила журналистам, что пауза в поддержке киевского режима связана со стандартной проверкой Пентагоном всей военной помощи, которую США предоставляют не только Украине, но и другим странам. Ранее издание Politico 1 июля объявило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из США киевскому режиму на фоне истощения американских запасов. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250709/tramp-2028074740.html
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Министерство обороны США
США потратили деньги, выделенные Украине, на развитие собственной обороны

США потратили средства, выделенные для Украины, на развитие внутренней обороны

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. США потратили более 1,6 миллиарда долларов, выделенных в рамках помощи Украине, на расширение собственной военной промышленности и наращивание производства артиллерийских боеприпасов внутри страны, следует из анализа проекта бюджета армии США на 2026 финансовый год, проведённого РИА Новости.
Речь идёт о финансировании, выделенном в 2024 году и только сейчас раскрытом в новых бюджетных документах. Средства направлены, в частности, на строительство и модернизацию ключевых предприятий по выпуску взрывчатки, артиллерийских снарядов и компонентов для их производства.
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Так, более 623 миллионов долларов выделено на создание нового завода по производству тротила (TNT), который должен выпускать до 5 миллионов фунтов вещества в год. Целью называется снижение зависимости от "рискованных" иностранных поставщиков на фоне истощения запасов из-за поставок боеприпасов Украине.
Ещё 600 миллионов направлены на расширение производства взрывчатки IMX-104 на заводе в Холстоне - для замены устаревших типов взрывчатых веществ в "натовских" 155-миллиметровых снарядах. Еще 80 миллионов выделено заводу в Скрантоне для увеличения выпуска металлических частей снарядов, а также 21 миллион - на модернизацию смежного коммерческого предприятия General Dynamics.
Кроме того, десятки миллионов получили другие заводы, производящие компоненты для артиллерийских зарядов и стрелковых боеприпасов: 93,8 млн - предприятие в Рэдфорде, 100 млн - в Лейк-Сити (на производство патронов 6,8 миллиметра нового поколения), 72 млн - также в Лейк-Сити (на строительство автоматизированного завода по утилизации отходов), 14 млн - объект Goex в Кэмп-Миндене.
Как подчёркивается в бюджетных документах, эти вложения позволяют укрепить внутренние оборонные мощности США - вне зависимости от дальнейшего развития конфликта на Украине.
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В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила журналистам, что пауза в поддержке киевского режима связана со стандартной проверкой Пентагоном всей военной помощи, которую США предоставляют не только Украине, но и другим странам.
Ранее издание Politico 1 июля объявило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из США киевскому режиму на фоне истощения американских запасов.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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