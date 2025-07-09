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"Правила изменились": в США назвали победителя в украинском конфликте - РИА Новости, 09.07.2025
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06:45 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/ssha-2028061875.html
"Правила изменились": в США назвали победителя в украинском конфликте
"Правила изменились": в США назвали победителя в украинском конфликте - РИА Новости, 09.07.2025
"Правила изменились": в США назвали победителя в украинском конфликте
Российская армия теперь непобедима благодаря бесценному опыту и закалке боем на Украине, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube. РИА Новости, 09.07.2025
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МОСКВА, 09 июл — РИА Новости. Российская армия теперь непобедима благодаря бесценному опыту и закалке боем на Украине, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube."Нет сомнений, что Россия победила в военном смысле. Никто не хотел признавать, что Украину в течение многих лет взращивали как таран, чтобы использовать против России. Этот план с треском провалился", — сказал он.Полковник сокрушается и не понимает, почему страны НАТО до сих пор не могут понять, что Москву не победить. По его словам, они занимаются целенаправленным игнорированием реальности."Посмотрите на то, как армия России действует на Украине. Правила изменились, сама суть боевых действий изменилась. И русские овладели новой тактикой в совершенстве, чего у нас даже и близко нет. Мы отстаем на десятилетия", — заключил Макгрегор.Ранее президент Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии заявил, что опыт ведения СВО изучают все армии мира, но Россия продолжает опережать их на один шаг. Кроме того российский лидер отметил использование военными передовых технологий, в том числе применение технологий искусственного интеллекта.
https://ria.ru/20250709/ukraina-2028053451.html
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россия, украина, сша, нато, в мире
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"Правила изменились": в США назвали победителя в украинском конфликте

Полковник Макгрегор: Запад отстает от России на десятилетия в военном плане

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 09 июл — РИА Новости. Российская армия теперь непобедима благодаря бесценному опыту и закалке боем на Украине, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube.
"Нет сомнений, что Россия победила в военном смысле. Никто не хотел признавать, что Украину в течение многих лет взращивали как таран, чтобы использовать против России. Этот план с треском провалился", — сказал он.
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Полковник сокрушается и не понимает, почему страны НАТО до сих пор не могут понять, что Москву не победить. По его словам, они занимаются целенаправленным игнорированием реальности.
"Посмотрите на то, как армия России действует на Украине. Правила изменились, сама суть боевых действий изменилась. И русские овладели новой тактикой в совершенстве, чего у нас даже и близко нет. Мы отстаем на десятилетия", — заключил Макгрегор.
Ранее президент Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии заявил, что опыт ведения СВО изучают все армии мира, но Россия продолжает опережать их на один шаг. Кроме того российский лидер отметил использование военными передовых технологий, в том числе применение технологий искусственного интеллекта.
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