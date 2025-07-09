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Хегсет не сообщил Трампу о приостановке поставок оружия Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2025
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04:55 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/ssha-2028055225.html
Хегсет не сообщил Трампу о приостановке поставок оружия Киеву, пишут СМИ
Хегсет не сообщил Трампу о приостановке поставок оружия Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2025
Хегсет не сообщил Трампу о приостановке поставок оружия Киеву, пишут СМИ
Глава Пентагона Пит Хегсет не сообщил заранее администрации президента США Дональда Трампа о своем решении приостановить поставки вооружений Украине, сообщает... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T04:55:00+03:00
2025-07-09T04:55:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет не сообщил заранее администрации президента США Дональда Трампа о своем решении приостановить поставки вооружений Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. Телеканал NBC 4 июля сообщил, что приостановка военной помощи Киеву была односторонним решением Хегсета. "Министр обороны Пит Хегсет не проинформировал Белый дом перед тем, как санкционировал приостановку поставок вооружений Украине на прошлой неделе", - говорится в сообщении. Отмечается, что госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог также не были заранее проинформированы о приостановке и узнали о ней из СМИ. По словам источников телеканала, в феврале этого года Хегсет уже принимал решение о приостановке военной поддержки Киева. Как сообщили телеканалу собеседники, оно "было быстро отменено". Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250708/tramp-2028017051.html
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в мире, украина, сша, россия, пит хегсет, дональд трамп, марко рубио, министерство обороны сша, киев
В мире, Украина, США, Россия, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Марко Рубио, Министерство обороны США, Киев
Хегсет не сообщил Трампу о приостановке поставок оружия Киеву, пишут СМИ

CNN: Хегсет не сообщил Трампу о решении приостановить поставки оружия Украине

© AP Photo / Manuel Balce CenetaГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет не сообщил заранее администрации президента США Дональда Трампа о своем решении приостановить поставки вооружений Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
Телеканал NBC 4 июля сообщил, что приостановка военной помощи Киеву была односторонним решением Хегсета.
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"Министр обороны Пит Хегсет не проинформировал Белый дом перед тем, как санкционировал приостановку поставок вооружений Украине на прошлой неделе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог также не были заранее проинформированы о приостановке и узнали о ней из СМИ. По словам источников телеканала, в феврале этого года Хегсет уже принимал решение о приостановке военной поддержки Киева. Как сообщили телеканалу собеседники, оно "было быстро отменено".
Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаСШАРоссияПит ХегсетДональд ТрампМарко РубиоМинистерство обороны СШАКиев
 
 
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